Έως το τέλος του 2027 η υλοποίηση δράσεων για την καλή μεταχείριση χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής

Με σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται η παράταση υλοποίησης των δράσεων του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του ΠΑΑ 2014-2022, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-70-3.1 «Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Η απόφαση αφορά τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και συνεχίζονται στο νέο πλαίσιο 2023-2027, ενώ συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες με τις αντίστοιχες πράξεις και τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς.

Μπάτζετ

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.777.993,60 ευρώ. Η κάλυψη της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΣΑ 082/7 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 60 του ν. 4914/2022 που αφορά τις χρηματοδοτήσεις και τις πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα, η Παρέμβαση Π3-70-3.1 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση, το συνολικό κόστος των πράξεων ανέρχεται επίσης σε 16.777.993,60 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται μη επιλέξιμες δαπάνες, ενώ η κοινοτική συνδρομή φτάνει στο ποσό των 7.117.224,88 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση