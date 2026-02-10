Στόχος το Πάσχα για την πληρωμή των Συνδεδεμένων – Πρώτες όσες δεν έχουν παραδόσεις προϊόντος

Σταδιακά μέσα στον Απρίλιο και πριν από το Πάσχα, που φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ». Όπως προκύπτει από αρμόδιες πηγές, πρώτες στη σειρά θα πληρωθούν οι ενισχύσεις, που αφορούν προϊόντα χωρίς υποχρέωση παράδοσης, όπως το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.

Το συνολικό κονδύλι των συνδεδεμένων ενισχύσεων αναμένεται και φέτος να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, δηλαδή κοντά στα 240 εκατ. ευρώ. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία της νέας ΚΑΠ 2023-2027, καθώς συνδέουν άμεσα την οικονομική στήριξη με την παραγωγή συγκεκριμένων καλλιεργειών ή εκτροφών. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι το κράτος ενισχύει τομείς, που διαφορετικά θα ήταν μη βιώσιμοι, λόγω υψηλού κόστους, χαμηλών αποδόσεων ή έντονου ανταγωνισμού από εισαγόμενα προϊόντα.

Στη φυτική παραγωγή, οι βασικές κατηγορίες συνδεδεμένων ενισχύσεων περιλαμβάνουν το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το ρύζι, τους σπόρους προς σπορά, τη βιομηχανική ντομάτα, τα πορτοκάλια χυμοποίησης, τα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση, την κορινθιακή σταφίδα, τα μήλα, καθώς και πρωτεϊνούχα ψυχανθή και σανοδοτικά φυτά. Στη ζωική παραγωγή, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις καλύπτουν το βοδινό, το πρόβειο και αίγειο κρέας, καθώς και τη σηροτροφία. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν στόχο να διατηρήσουν την παραγωγή στρατηγικών προϊόντων, να στηρίξουν αγροτικές περιοχές με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και να αποτρέψουν την εγκατάλειψη εκτάσεων.

Η ευθύνη για την καταβολή των ενισχύσεων ανήκει πλέον στην ΑΑΔΕ, μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ανεξάρτητη Αρχή, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια διενεργούσε τους απαραίτητους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, αξιολογούσε τις αιτήσεις ΟΣΔΕ και επιβεβαίωνε την παραγωγή ή την εκτροφή των δικαιούχων. Κάθε παραγωγός που θέλει να λάβει ενίσχυση πρέπει να πληροί τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, να υποβάλει εμπρόθεσμα και σωστά τη δήλωση ΟΣΔΕ, να τεκμηριώνει την παραγωγή του και να συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς και διαχειριστικούς όρους που προβλέπει η ΚΑΠ.

Η φετινή εκκαθάριση των συνδεδεμένων ενισχύσεων αναμένεται να δώσει ανάσα στους παραγωγούς, διατηρώντας τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών και των εκτροφών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας στη σταθερότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Τέλος να σημειωθεί ότι παραγωγοί παρακολουθούν όλο το τελευταίο διάστημα τις εξελίξεις με τις πληρωμές, ελπίζοντας ότι οι πιστώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν χωρίς νέες καθυστερήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη τους στο θεσμό.