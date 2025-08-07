Έπιασαν γουλιανό μήκους 2,7 μέτρων στη λίμνη Πολυφύτου
Έναν γουλιανό μήκους 2,7 μέτρων και βάρους 100 κιλών, αλίευσαν από τη λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης δυο αδέλφια, ο Μάρκος και Χάρις Μπουντιό. Οι γουλιανοί αυτού του μεγέθους περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στον πυθμένα της λίμνης και χρειάζεται ειδική τεχνική, προκειμένου να τους ψαρέψει κάποιος και να τους ανεβάσει στη βάρκα.
Τα δυο αδέλφια δεν είναι η πρώτη φορά που αλιεύουν γουλιανό αυτού του μεγέθους κι όπως αναφέρουν «η ψαριά μας πάντα γίνεται περιζήτητη από καλοφαγάδες, είτε σε ιχθυοπωλεία εντός Ελλάδας, ή στο εξωτερικό». Η λίμνη Πολυφύτου είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της χώρας, διαθέτει πλούσια ιχθυοπανίδα, προσφέροντας εισόδημα σε 30 και πλέον ψαράδες της περιοχής.