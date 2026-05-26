Επιχειρηματική συνάντηση Γάλλων αγοραστών με οινοποιεία της Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του οινικού κλάδου της Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. Από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου 2026, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει επιχειρηματική συνάντηση Γάλλων αγοραστών και επαγγελματιών του οίνου με οινοποιεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας, Μπάνε Πρέλεβιτς, πρόκειται για μία από τις δράσεις επιχειρηματικών αποστολών που υλοποιεί η Περιφέρεια. Όπως επισήμανε, δεδομένου ότι η Γαλλία αποτελεί μία από τις πέντε κορυφαίες αγορές προορισμού για τις ελληνικές εξαγωγές οίνου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η αυξανόμενη αναγνώριση των ελληνικών ποικιλιών, η ζήτηση για κρασιά με ιδιαίτερο terroir και η στροφή των Γάλλων καταναλωτών προς μεσογειακά αγροδιατροφικά προϊόντα δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για νέες συνεργασίες. Η Περιφέρεια επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, προβάλλοντας την ποιότητα και τη μοναδικότητα των οίνων της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Οι Γάλλοι έχουν χτίσει μια παγκόσμια φήμη γύρω από το κρασί και την παραγωγή του, ενώ διαθέτουν βαθιά ριζωμένη οινική κουλτούρα. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, ώστε να εισέλθουν ή να διατηρηθούν σε αυτή την αγορά. Στόχος είναι η προβολή της ποιότητας και της μοναδικότητας των οίνων της Κεντρικής Μακεδονίας», τόνισε ο κ. Πρέλεβιτς.

Στο πλαίσιο της δράσης, στις 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των αμπελώνων της περιοχής και θα ακολουθήσουν οινογευσία και σειρά B2B συναντήσεων μεταξύ των Γάλλων επαγγελματιών και των οινοποιείων της Περιφέρειας.

Στην αποστολή συμμετέχουν αγοραστές, εισαγωγείς, διανομείς, δημοσιογράφοι οίνου, sommeliers και digital creators με ισχυρή παρουσία στη γαλλική αγορά και στη διεθνή εστίαση.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας, στα επόμενα σχέδια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη εμπορικών δεσμών με χώρες της Σαουδικής Αραβίας, η οποία εκτιμάται ότι αποτελεί αγορά με υψηλή αγοραστική δύναμη, αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα και σημαντικές ευκαιρίες για μακροχρόνιες συνεργασίες.

Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνει ο κ. Πρέλεβιτς, στις αρχές Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματική αποστολή από το Ριάντ, σε συνέχεια της επίσκεψης 17 μακεδονικών επιχειρήσεων στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.