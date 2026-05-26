ATHENA IOOC: Τέσσερα διπλά χρυσά ελαιόλαδα από τα Χανιά

Η 11η διοργάνωση του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου ATHENA, που πραγματοποιήθηκε στις 2, 3 και 4 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, εισήγαγε τον θεσμό στη δεύτερη δεκαετία του, επιστρέφοντας συμβολικά εκεί όπου όλα ξεκίνησαν το 2016. Τα συνολικά αποτελέσματα και τα Ειδικά Βραβεία του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 12:00, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ATHENA, και είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο εδώ.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον διεθνή χαρακτήρα και τη δυναμική του διαγωνισμού, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών με 662 δείγματα ελαιολάδου από 25 χώρες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των ξένων συμμετοχών, που έφτασαν στο ιστορικό ποσοστό του 57% επί του συνόλου, προερχόμενες από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, και από τα δύο ημισφαίρια. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν στον ATHENA ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας διεθνώς.

Η 30μελής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 20 διεθνείς κριτές από 12 διαφορετικές χώρες και 10 Έλληνες γευσιγνώστες, προσέδωσε και φέτος υψηλό κύρος και αξιοπιστία στη διαδικασία αξιολόγησης. Η γεωγραφική ποικιλομορφία των συμμετοχών συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν τον ATHENA διεθνές σημείο αναφοράς στον χώρο της ελαιοκομίας.

Συνολικά απονεμήθηκαν 63 Διπλά Χρυσά Μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 σε ελληνικά ελαιόλαδα, 197 Χρυσά Μετάλλια, με τα 58 να αφορούν ελληνικές συμμετοχές, 105 Αργυρά Μετάλλια, εκ των οποίων τα 55 απονεμήθηκαν σε ελληνικά ελαιόλαδα, καθώς και 73 Χάλκινα Μετάλλια, από τα οποία τα 38 σε ελληνικές συμμετοχές. Συνολικά, δηλαδή, τα ελληνικά ελαιόλαδα απέσπασαν 162 μετάλλια, από 281 ελληνικές συμμετοχές. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για πρώτη φορά έξι ελληνικά ελαιόλαδα κατέκτησαν Διπλό Χρυσό Μετάλλιο, επίδοση που συμπληρώθηκε από πέντε ακόμη αρωματισμένα ελαιόλαδα της χώρας.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης και τη συγκριτική επαναδοκιμή των ελαιολάδων που απέσπασαν Διπλό Χρυσό Μετάλλιο, ως κορυφαίο ελαιόλαδο του διαγωνισμού (Best of Show) ανεδείχθη το Maselli Coratina της εταιρείας Azienda Agricola Maselli, από την ποικιλία ελιάς Κορατίνα στο Μπάρι της νότιας Ιταλίας (Απούλια). Το συγκεκριμένο ελαιόλαδο είχε αναδειχθεί κορυφαίο και στη διοργάνωση του 2023.

Στα Ειδικά Βραβεία ξεχωρίζει εκείνο για το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο, που απονεμήθηκε στο “Terra Creta Κρήτη” της εταιρείας Μέλισσα – Κίκιζας, από την ποικιλία Κορωνέικη και τα Χανιά Κρήτης. Τιμήθηκε, επίσης, ως το καλύτερο ελαιόλαδο παγκοσμίως από την ποικιλία Κορωνέικη. Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, εφόσον η Κορωνέικη, η πιο εμβληματική ελληνική ποικιλία ελιάς, είναι και η 2η περισσότερο φυτεμένη ποικιλία ελιάς παγκοσμίως.

Ειδικά Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στις σημαντικότερες ελληνικές ποικιλίες ελιάς, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον πέντε δειγμάτων ανά ποικιλία. Για την ποικιλία Μανάκι διακρίθηκε το Hermes Dimarakis Estate Manaki από την Αργολίδα. Στην ποικιλία Μεγαρίτικη βραβεύτηκε το Kormos του Κτήματος Λυμπέρης – Askra Olive Oil από τη Βοιωτία, ενώ στην ποικιλία Χονδροελιά Χαλκιδικής το Ειδικό Βραβείο απέσπασε το Μάρμαρο του Γαρόφαλλου Δημήτριου από τη Χαλκιδική. Στα Ειδικά Βραβεία ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας διακρίθηκαν:

Για τη Θράκη (Έβρος), το Ages Limited Reserve του Κύκλωπας Ελαιοτριβείο Αργύρη Κελίδη από την ποικιλία Μάκρης.

Για τη Μακεδονία (Καβάλα), το Άργιλος V Fruity της Agriston, από ποικιλίες Πετροελιά και Λευκολιά Σερρών.

Για την Ήπειρο (Πρέβεζα), το Ποίημα Βιολογικό Κασσωπαία Χώρα της Poiema Organic Olive Oil, από την ποικιλία Λιανολιά Πρεβέζης.

Για τα Νησιά Αιγαίου (Λέσβος), το Jordan Bambatsa της Jordan Olivenöl, από τις ποικιλίες Κολοβή και Αδραμιτινή.

Για τη Θεσσαλία (Μαγνησία), το Πήλιο 82 της ομώνυμης εταιρείας, από την ποικιλία Αμφίσσης.

Για τη Στερεά Ελλάδα (Αττική), το Αθηνάς Δώρον της The Master Miller, από ποικιλίες Αγριελιά και Μανάκι.

Για την Πελοπόννησο (Λακωνία), το Olive Poem της ομώνυμης εταιρείας, από ποικιλίες Κορωνέικη και Μυρτολιά (καλύτερο ελληνικό βιολογικό ελαιόλαδο).

Για τα Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα), το Κτήμα Θεοτόκη Πρώιμης Συγκομιδής Βιολογικό, από την ποικιλία Λιανολιά Κερκύρας.

Για την Κρήτη (Χανιά), το Terra Creta Κρήτη της εταιρείας Μέλισσα – Κίκιζας, από την ποικιλία Κορωνέικη.

Το καλύτερο αρωματισμένο ελαιόλαδο της φετινής διοργάνωσης ήταν το Liokareas Cold Fused Chili της εταιρείας Liokareas, που πήρε Διπλό Χρυσό Μετάλλιο.

Παράλληλα με τις διαδικασίες του διαγωνισμού, οι διεθνείς κριτές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Αθήνα τόσο ως σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη όσο και ως τόπο μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από οργανωμένη επίσκεψη στην Ακρόπολη και ομιλία της αρχαιολόγου Μιμίκας Γιαννοπούλου για την ιστορία της ελιάς στην Ελλάδα.

Ο ATHENA 2026 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Θεσμικός εταίρος της διοργάνωσης ήταν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντόπουλου, ενώ προϊοντικοί χορηγοί ήταν τα μεταλλικά νερά ΔΟΥΜΠΙΑ (αφρώδες) και ΘΕΟΝΗ, τα μήλα Zagorin, τα γιαούρτια Όλυμπος, οι καφέδες Nespresso και η μπύρα Χρυσαφένια, της 33 Brewing Company.

Η διευθύντρια του διαγωνισμού, Μαρία Κατσούλη, δήλωσε με ανάρτησή της στο Facebook:

«Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Athena International Olive Oil Competition και, ως διευθύντριά του, αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και όλους εκείνους με τους οποίους είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε όλη την περίοδο των εγγραφών. Η εμπιστοσύνη σας, ο ενθουσιασμός και η αγάπη σας για το ελαιολαδο, αλλά και η πίστη σας στο όραμά μας, μας εμπνέουν και μας οδηγεί να συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους παραγωγούς που μας εμπιστευτήκαν και έγιναν μέρος της φετινής διοργάνωσης. Συνολικά αξιολογήθηκαν 662 ελαιόλαδα από 25 χώρες, με το 57,7% των συμμετοχών να προέρχεται από το εξωτερικό —στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση και αξιοπιστία του διαγωνισμού μας.

Κάθε διάκριση είναι μια μεγάλη χαρά. Όμως και κάθε συμμετοχή και απαιτητική διαδρομή μάς δίνει το κίνητρο να εξελισσόμαστε, να επιμένουμε και να στοχεύουμε κάθε χρόνο σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους βραβευθέντες!

Υπόσχομαι πως εγώ και η ομάδα μου θα παραμένουμε προσηλωμένοι ώστε ο ATHENA να συνεχίσει να βρίσκεται ανάμεσα στους πιο έγκυρους και αξιόπιστους διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου παγκοσμίως.

Για μένα προσωπικά τίποτε δεν αλλάζει καθώς ο στόχος μου παραμένει πάντα σταθερός: Να τοποθετώ τον πήχη κάθε χρόνο υψηλότερα!

Για την ανάδειξη της ποιότητας του ελαιολάδου, για την ανταμοιβή των κόπων όλων εσάς που το παράγετε, αλλά και για την ανάδειξή του μέσα από την υψηλή εστίαση.»