Επίσημη πρεμιέρα της Sweet Bond στη Food Expo 2026

Την επίσημη πρεμιέρα της πραγματοποίησε στην έκθεση Food Expo η Sweet Bond, η εταιρεία που έρχεται να επαναπροσδιορίσει τη γεύση στον χώρο των παγωτών, των γλυκών και των επιδορπίων.

Με εμπορική στρατηγική που καλύπτει την αγορά του HORECA (ξενοδοχεία, εστίαση και υπηρεσίες τροφοδοσίας), η νέα θυγατρική εταιρεία της Αγγελάκης Α.Ε. παρουσίασε στη Food Expo 2026, στο Metropolitan Expo, επιλεγμένες προτάσεις από τη γκάμα των προϊόντων της.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισαν:

Το παγωτό Angelo Gelato , διαθέσιμο σε 34 μοναδικές γεύσεις. Βασισμένο στην αυθεντική συνταγή της Βόρειας Ιταλίας, με φρέσκα υλικά, πλούσια γεύση και κρεμώδη υφή, το Angelo Gelato της Sweet Bond αποτελεί μια νέα μοναδική, γευστική εμπειρία που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.

Γλυκά σε ατομικές και οικογενειακές συσκευασίες με «ναυαρχίδες» το σουφλέ σοκολάτας, το Προφιτερόλ με σοκολάτα υγείας ή γάλακτος και το Tiramisu. Η σειρά γλυκών της Sweet Bond περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακές γεύσεις, όπως το εκμέκ κανταΐφι, το ραβανί και ο μπακλαβάς, όσο και σύγχρονες προτάσεις όπως τα αμερικανικά κέικ, η μηλόπιτα βουτύρου, η μους μπισκότου και το cheesecake φράουλας.

Η πιλοτική σειρά των γλυκοπαγωτών, η οποία πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει στην αγορά.

«Από την πρώτη μας δοκιμαστική παραγωγή τον Μάιο του 2025 στις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο, στοχεύσαμε στη δημιουργία γεύσεων που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την καινοτομία και την αυθεντικότητά τους. Γεύσεις βασισμένες σε προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες και ισορροπημένες αναλογίες. Με σύγχρονο εξοπλισμό, ευέλικτη διαδικασία παραγωγής, πάθος για τη γεύση και φαντασία, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε γευστικές εμπειρίες γλυκού και παγωτού που φτιάχνουν τη διάθεση και κάνουν την κάθε μέρα πιο απολαυστική, σχολίασε ο Φιλοποίμην Αζδέρης, Managing Director της Sweet Bond.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι από την πρώτη συμμετοχή μας στη Food Expo, όπου είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας σε ένα στοχευμένο κοινό και να συνδεθούμε με πιθανούς νέους συνεργάτες. Το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι επισκέπτες για τα προϊόντα μας μάς γεμίζει αισιοδοξία για την πορεία μας στην αγορά», συμπλήρωσε.