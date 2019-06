Επιστήμονες ερευνούν και προστατεύουν την απειλούμενη με εξαφάνιση αυτόχθονη φυλή προβάτων Φλώρινας – Πελαγονίας

Ταυτότητα έργου Το έργο για την έρευνα στην προβατοτροφία έχει προϋπολογισμό 771.738 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020. Από ελληνικής πλευράς, εκτός από το ΑΠΘ, συμμετέχουν το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» και το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ. Από πλευράς της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, εταίροι είναι το Faculty of Veterinary Sciences – Bitola, ο Δήμος Dolneni και το Centre for Rural Development – SEE.