Έρχεται τροπολογία στη Βουλή για προκαταβολές αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους

Τροπολογία για την άμεση ανακούφιση των κτηνοτρόφων που θα προβλέπει την καταβολή προκαταβολών για τα θανατωθέντα ζώα λόγω της ευλογιάς αναμένεται να κατατεθεί μέχρι αύριο (Πέμπτη 30/10) στη Βουλή.

Αυτό γνωστοποίησε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας σήμερα Τετάρτη 29/10 στο Action 24.

«Έρχεται τροπολογία στη Βουλή η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να δίνουμε μια προκαταβολή, να κάνουμε πιο γρήγορες διαδικασίες για να παίρνουν πιο γρήγορα τα χρήματα των αποζημιώσεων οι κτηνοτρόφοι. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα στήριξης» είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Πρωτοψάλτης που είναι και συντονιστής της νεοσύστατης Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου της ευλογιάς.

Στο μεταξύ σήμερα συνεδρίασε η εν λόγω Επιτροπή Διαχείρισης για την ευλογιά στην οποία συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι του κτηνιατρικού συλλόγου, υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΑΑΤ, η οποία αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε ανακοινώσεις νέων μέτρων αλλά και να γνωστοποιήσει στοιχεία για την πορεία της ζωονόσου.