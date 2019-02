Έρευνα: Οι μέλισσες αγαπούν την κάνναβη

Eδώ και καιρό ακούμε πως τα πράγματα δεν πάνε καλά για τα έντομα. Οι μέλισσες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικονίαση των φυτών, περνούν κι αυτές δύσκολες εποχές. Ευτυχώς όμως στον ορίζοντα φαίνεται πως υπάρχει ελπίδα κι αυτή είναι… η κάνναβη! Αμερικανική έρευνα δείχνει πως η καλλιέργειες κάνναβης προσελκύουν διάφορα είδη μέλισσας.

Μια επίσης πολύ καλή είδηση είναι πως με την νομιμοποίηση της φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης στις ΗΠΑ, την Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου, αρχίζουν και φυτεύονται περισσότερες εκτάσεις κάνναβης.

Η γύρη κάνναβης τροφή για μέλισσες

Όπως και να ‘χει, η έρευνα με τα ευχάριστα αποτελέσματα για τις μέλισσες δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικού “Biomass και Bioenergy”, με τίτλο «Ποικιλία και Αφθονία των Μελισσών στα Άνθη της Βιομηχανικής Κάνναβης» (Bee Diversity and Abundance on Flowers of Industrial Hemp).

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στήσανε παγίδες σε χωράφια με βιομηχανική κάνναβη. Εκεί, επί πέντε μέρες, και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, συλλαμβάνανε μέλισσες. Κατά αυτό το διάστημα υπήρξε επικονίαση σε λίγες άλλες φυτείες. Πράγμα που έκανε τους επιστήμονες να θέλουν να μάθουν εάν η (μη ψυχοτρόπος) βιομηχανική κάνναβη αποτελεί τελικά «μια δυνάμει πολύτιμη πηγή γύρης για τη διατροφή των μελισσών.» Γύρη η οποία διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της «βιώσιμης παραγωγικότητας σε φυσικά και γεωργικά οικοσυστήματα.»

Μέλισσες τρελές για κάνναβη

Όταν οι ερευνητές αδειάσανε τις παγίδες με τα έντομα και τα μελετήσαν τα έντομα, βρήκαν εκεί 2.000 περίπου μέλισσες από 23 διαφορετικά είδη. Οι περισσότερες από αυτές —ένα 38% για την ακρίβεια— ανήκαν στον συνηθισμένο τύπο μέλισσας. Υπήρχαν όμως και διάφορα πολύ ιδιαίτερα είδη όπως η Melissodes bimaculata και η Peponapis pruinosa, και μάλιστα «σε εκπληκτικά μεγάλους αριθμούς.»

Τα ευρήματα στο Κολοράντο δείχνουν πως τα άνθη της κάνναβης φαίνεται να είναι πολύ ελκυστικά για τις μέλισσες. Ειδικά όταν προηγούμενη αναφορά σχετικά με τους πληθυσμούς και την ποικιλομορφία των μελισσών σε γενετικά τροποποιημένη κράμβη, δεν παρήγαγε τέτοιο όγκο ή ποικιλία. «Η βιομηχανική κάνναβη μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην σταθερή παροχή τροφής για τις μέλισσες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου,» δήλωσαν οι ερευνητές.

Η κάνναβη ως αντίδοτο στην μείωση του αριθμού των μελισσών

Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στις προσπάθειες των οικολόγων να βάλουν φρένο στην μείωση του αριθμού των μελισσών. Τα έντομα «συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εξαντλητικές προκλήσεις εξαιτίας διαφόρων παραγόντων,» γράφουν οι ερευνητές, «με μεγαλύτερη από αυτές την γενικότερη υγεία του περιβάλλοντος διαβίωσης τους.»

Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η κατάλληλη καλλιέργεια για την επικονίαση και ως επέκταση για τη βελτίωση του βιοτικού περιβάλλοντος της μέλισσας. «Έτσι η κάνναβη, τα λουλούδια της οποίας είναι ελκυστικά για τις μέλισσες (που είτε φροντίζονται από άνθρωπο είτε είναι άγριες,) μπορεί να αποδειχθεί μια οικολογικά πολύτιμη καλλιέργεια,» καταλήγουν οι επιστήμονες.

Οικολογικά οφέλη

«Εκεί έρχεται να προστεθεί πως η πρόσβαση σε απαραίτητα φυτοχημικά προϊόντα από διάφορες φυτικές πηγές, μέσω της γύρης και του νέκταρ, δίνει καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και καλύτερη αντοχή στα παθογόνα για τις μέλισσες,» δήλωσαν οι ερευνητές ο οποίοι είναι επιπλέον πεπεισμένοι ότι «περαιτέρω μελέτες που θα εξετάσουν τη θρεπτική αξία της γύρης της κάνναβης μπορεί να δώσουν αποδείξεις σχετικά με οικολογικά οφέλη.»

Πηγή: cnnbs.nl, cannabisone.gr