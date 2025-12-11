EU-FarmBook: Συμμετοχή στην παρουσίαση της δωρεάν πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων

Το φόρουμ EU-FarmBook 2025 σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για όλους τους χρήστες. Το EU-FarmBook είναι ένα έργο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» που έχει δημιουργήσει μια δωρεάν, ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τη γεωργία και τη δασοκομία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου από τις 19:00 έως τις 20:30. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά μετά την εγγραφή τους.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα δάση της Ευρώπης υφίστανται πιέσεις από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις που θέτει η αλλαγή γενεών. Η ανταγωνιστικότητά τους εξαρτάται από το πόσο γρήγορα οι αποτελεσματικές λύσεις εφαρμόζονται στην καθημερινή πρακτική. Η πλατφόρμα EU-FarmBook εξασφαλίζει ότι τα πρακτικά εργαλεία, το υλικό καθοδήγησης, τα βίντεο και τα ερευνητικά ευρήματα από έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αγροτικής ανάπτυξης είναι προσβάσιμα στους επαγγελματίες και τους συμβούλους που μπορούν να τα εφαρμόσουν. Αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή, την προσαρμογή και την επέκταση αποδεδειγμένων ιδεών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το φόρουμ σηματοδοτεί την δημόσια έναρξη λειτουργίας αυτής της διαδραστικής, πολυγλωσσικής πλατφόρμας για όλους τους χρήστες.

EU–FarmBook στην πράξη: Μεταφορά της γνώσης στα χωράφια και τα δάση

Η παρουσίαση στις Βρυξέλλες θα μεταδοθεί δημόσια ζωντανά στις 16 Δεκεμβρίου στις 18:00 CET.

Ο Diego Canga Fano, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της DG AGRI, και ο Paul Webb, επικεφαλής του τμήματος έρευνας «Πράσινη Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA), θα εγκαινιάσουν επίσημα την εκδήλωση. Μετά τις εναρκτήριες ομιλίες, ο καθηγητής Pieter Spanoghe του Πανεπιστημίου της Γάνδης θα παρουσιάσει το EU-FarmBook με μια παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα και τα βασικά χαρακτηριστικά της γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της γεωργικής πρακτικής.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μια συζήτηση με θέμα «Ανταγωνιστικότητα μέσω της γνώσης» από τις 19:30 έως τις 20:25, στην οποία θα συμμετάσχουν σημαντικοί ομιλητές:

Andr é Laperri è re , πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN)

, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN) Lauren Dietemann , Διευθύντρια Επικοινωνίας και Έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας (FiBL)

, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας (FiBL) Margarida Tom é , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI) και Καθηγήτρια στο Instituto Superior de Agronomia

, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI) και Καθηγήτρια στο Instituto Superior de Agronomia Rūdolfs Pulkstenis, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών (CEJA)

Τα κύρια θέματα της συζήτησης θα είναι πώς η ενίσχυση της ροής γνώσεων μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα — διερευνώντας την ταχύτερη υιοθέτηση μέσω των δικτύων AKIS και CAP, πώς να μετρηθεί η πραγματική υιοθέτηση και ο αντίκτυπος, πώς να διασφαλιστεί ότι οι νέοι αγρότες και δασοκόμοι μπορούν να επωφεληθούν και πώς να καταστεί η διασυνοριακή κλιμάκωση μια συνήθης πρακτική.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 20:30 με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Marion Picot, γενικής γραμματέως του CEJA. Ο Peter Rakers, στρατηγικός συντονιστής του EU-FarmBook, θα συντονίσει την εκδήλωση. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Οι διοργανωτές αναμένουν μια ομάδα υψηλού επιπέδου με ανώτερους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους νέων γεωργών, ερευνητές και κορυφαίους οργανισμούς του τομέα, όπως IFOAM, EFI, EUFRAS, CEJA, Copa-Cogeca και Euragri CLG. Η συμμετοχή τους υπογραμμίζει την ισχυρή υποστήριξη για την έναρξη της πλατφόρμας σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη. Η συζήτηση θα υπογραμμίσει την κοινή δέσμευση για τη βελτίωση της ροής γνώσεων στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας EU-FarmBook με ελεύθερη πρόσβαση στοχεύει να καταστήσει τον τομέα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο, διευκολύνοντας την υιοθέτηση και την ανταλλαγή αποδεδειγμένων λύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου EU-FarmBook

Η πλατφόρμα του EU-FarmBook είναι προσβάσιμη εδώ.

Εγγραφή για online μετάδοση: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Cw1oOV7dTTKvCyLVXSaSxQ#/registration