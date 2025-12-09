Κίνα: Έξυπνη γεωργική πλατφόρμα καλλιέργειας μανιταριών και λαχανικών σε πλοία και απομακρυσμένες περιοχές

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως η ανοιχτή θάλασσα, οι περιοχές βαθέων υδάτων, αλλά και οι πολικές περιοχές παλεύουν επί μακρόν με την περιορισμένη πρόσβασή τους σε φρέσκα λαχανικά, ενώ τώρα μπορούν να καλλιεργούν και να απολαμβάνουν τη δική τους γεωργική παραγωγή.

Ειδικότερα, μία έξυπνη φάρμα σχεδιασμένη για εφαρμογές σε πλοία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, στη μεγάλη διεθνή έκθεση ναυτιλίας, Marintec China 2025 που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Σανγκάη.

Η έξυπνη φάρμα είναι μία καινοτόμα γεωργική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την κρατική εταιρική κοινοπραξία China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), συνδυάζοντας τις εξελιγμένες τεχνολογίες, τα συστήματα ακριβείας περιβαλλοντολογικού ελέγχου, αλλά και τις φιλικές προς το περιβάλλον σχεδιαστικές εφαρμογές. Έτσι, καθιστά δυνατή την καλλιέργεια βρώσιμων μανιταριών, λαχανικών και φρούτων σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Γιάνγκ Γουενγού, πρόεδρος της CSSC International Engineering Co., Ltd., δήλωσε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι η πλωτή υβριδική και έξυπνη πλατφόρμα γεωργικής καλλιέργειας είναι ένα σύστημα “συμβίωσης μανιταριών και λαχανικών”.

Επιτρέποντας στα λαχανικά ν’ απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνουν τα μανιτάρια, το αναφερόμενο σύστημα καλλιέργειας δημιουργεί έναν λειτουργικό κύκλο ανακύκλωσης αερίων εντός ενός κλειστού καλλιεργητικού περιβάλλοντος.

Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση βοηθάει στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προκαλεί η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων γεωργικής καλλιέργειας και η συχνή ανταλλαγή αερίων, προσφέροντας μία πιο βιώσιμη λύση για την καλλιέργεια λαχανικών και μανιταριών σε μη φιλικά περιβάλλοντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ