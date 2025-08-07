Νέους, σύγχρονους αγρότες που καινοτομούν στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία αναζητά ο FAO. Στο πλαίσιο του εορτασμού της 80ης Επετείου από την ίδρυση του FAO πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας η δράση/πρωτοβουλία «Αναγνώριση των Νέων Αγροτών Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας». Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η ανάδειξη των επιτευγμάτων νέων αγροτών και της συμβολής τους στην προώθηση της γεωργίας ως βιώσιμης και ελκυστικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η ‘αναγνώριση’ αφορά νέους αγρότες, των οποίων το έργο αντανακλά την αφοσίωση στη γεωργία, καθώς και τις αξίες και την ταυτότητα κάθε χώρας και θα καλύπτει τρεις βασικές κατηγορίες:

καινοτομία στα αγροδιατροφικά συστήματα, για όσους υιοθετούν πρωτοποριακές πρακτικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και ενσωματώνουν την παραδοσιακή γνώση

οικοδόμηση κοινοτήτων, για νέους αγρότες και οργανισμούς, που προωθούν θετικές αλλαγές και ανταλλαγή γνώσεων στις αγροτικές κοινότητές τους

ένταξη και ενδυνάμωση, αναγνώριση για εξαιρετική δέσμευση στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ενδυνάμωση των νέων ή στην ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

Υποψηφιότητες στην εν λόγω δράση δύναται να υποβληθούν από όλες τις χώρες της Περιφέρειας Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας, τόσο από μεμονωμένους νέους αγρότες όσο και από αγροτικές Οργανώσεις που υποστηρίζουν νέους, έως τις 12 Αυγούστου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας του FAO REU , ενώ τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]