ΦΙΛΑΙΟΣ: Διεθνείς διαγωνισμοί ελαιολάδου & ελιάς – Το ραντεβού της ποιότητας στη Θεσσαλονίκη

Η ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς ανεβαίνει στο προσκήνιο μέσα από τρεις μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνει η «ΦΙΛΑΙΟΣ».

Το OMFAKION Olive Oil Trophy, το Table Olive Trophy και το Amphoreas Trophy αναμένεται να αναδείξουν τις κορυφαίες γεύσεις, τα πιο ξεχωριστά προϊόντα και τις πιο καινοτόμες συσκευασίες, προσφέροντας στις επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα να διεκδικήσουν βραβεία κύρους. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2025, στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της FOOD & DRINKS Expo by Detrop.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της ΦΙΛΑΙΟΣ:

«Τις προσεχείς δράσεις για την ανάδειξη της ποιότητας των Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων & των Επιτραπέζιων Ελιών, παρουσίασε η Επιστημονική, μη κερδοσκοπική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου &Επιτραπέζιας Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ». με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη του ελαιοκομικού τομέα και την προβολή των προϊόντων του, ενώ παράλληλα, προσφέρουν την εξαιρετική ευκαιρία στις επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα, να αποκτήσουν ένα βραβείο κύρους.

Στους διαγωνισμούς αυτούς μπορούν να συμμετέχουν τυποποιητικές, εμπορικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EVOO ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ

OMFAKION

Η «ΦΙΛΑΙΟΣ», ανακοινώνει για μια ακόμα φορά την πραγματοποίηση του μοναδικού στην Ελλάδα Παγκόσμιου Διαγωνισμού ποιότητας εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της νέας σοδειάς, με το διακριτικό τίτλο OMFAKION.

Ο διεθνής διαγωνισμός OMFAKION, ανταμείβει την αριστεία στον τομέα του ελαιολάδου, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση και την ικανότητα των παραγωγών που παράγουν extra virgin ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας και αποτελεί μια πρόκληση για συμμετοχές και ανάδειξη των καλύτερων φρέσκων – πρωτόλαδων αγουρέλαιων (άμεσης συλλογής και τυποποίησης) που θα αναμετρηθούν για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, την έντονα φρουτώδη γεύση τους από αρώματα του φρεσκοκομμένου άγουρου πράσινου ελαιόκαρπου, το έντονα πικρό και πικάντικο, με τις μυρωδιές της φύσης, τα πολύπλοκα αρώματα, όπως αρμόζει στον μοναδικό και πολύτιμο χυμό της ελιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν το αγουρέλαιο «Ομφάκιο ή ωμοτριβές» και έτσι ο Διαγωνισμός μας των Extra Virgin Olive Oils ονομάζεται “ΟΜΦΑΚΙΟΝ EVOO TROPHY”.

Η προθεσμία συμμετοχών – υποβολής Αίτησης είναι η Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στον εκθεσιακό χώρο της FOOD & DRINKS Expo by Detrop, (Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης).

TABLE OLIVES TROPHY

Η επιτραπέζια ελιά, ως καλωσόρισμα στο τραπέζι, ως μεζές, ως συστατικό της σαλάτας, της πίτσας και πολλών συνταγών, αλλά και σε ποτά και κοκτέiλ, αποτελεί σταθερή αξία στη μεσογειακή διατροφή, καθώς και σε κουζίνες πολλών περιοχών στον κόσμο.

Η ποιότητα και η γεύση της επιτραπέζιας ελιάς εξαρτάται και καθορίζεται από την ποικιλία του ελαιόδεντρου, την ωριμότητά της κατά τη συγκομιδή και την επεξεργασία που έχει υποστεί. Τα ιδιαίτερα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά της, θετικά και αρνητικά, γίνονται αντιληπτά με την όσφρηση, τη γεύση και την αίσθηση που αφήνει στο στόμα ο καρπός, όπως η τραγανότητά του.

Έμπειροι γευσιγνώστες αξιολογούν την κάθε ελιά και την κατατάσσουν στις αντίστοιχες κατηγορίες – μια διαδικασία η οποία ανέδειξε τους νικητές του διαγωνισμού.

Η προθεσμία συμμετοχών – υποβολής Αίτησης είναι η Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στον εκθεσιακό χώρο της FOOD & DRINKS Expo by Detrop, (Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης).

AMPHOREAS TROPHY

Η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ», σε μία πρωτότυπη και καινοτόμα δράση με τη συμμετοχή του αγοραστικού κοινού, διοργανώνει τον Διεθνή́ διαγωνισμό συσκευασίας τυποποιημένου ελαιολάδου με τίτλο «AMPHOREAS TROPHY 2025».

Στόχος του διαγωνισμού είναι αφενός η προβολή και η ανάδειξη της συσκευασίας και γενικότερα της εικόνας και της παρουσίασης του επώνυμου τυποποιημένου ελαιολάδου όλων των κατηγοριών, ως σημαντικό μέρος της εμπορικής δραστηριότητας και της γενικότερης εξωστρέφειας του τομέα και αφετέρου, η επιβράβευση των επιχειρήσεων που πρωτοστατούν στην προσπάθεια για την κυκλοφορία των προϊόντων τους κατά τρόπο ελεγχόμενο και ελέγξιμο (επώνυμα προϊόντα) αλλά ταυτόχρονα καινοτόμο, λειτουργικό, ελκυστικό και κατ’ επέκταση αναγνωρίσιμο από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό (συσκευασία, επισήμανση, συνολική παρουσία).

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στη βάση τεσσάρων (4) κριτηρίων αξιολόγησης:

α) περιέκτης (φιάλη, δοχείο, κλπ.).

β) ετικέτα (συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου).

γ) συνολική παρουσίαση (ονοματολογία, φιάλη, σχεδιασμός, σύλληψη ιδέας).

δ) καινοτομία – λειτουργικότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης ή/και εμπορίας ελαιολάδου, ανεξαρτήτως μεγέθους/είδους/υλικού περιέκτη.

Η προθεσμία συμμετοχών – υποβολής Αίτησης είναι η Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στον εκθεσιακό χώρο της FOOD & DRINKS Expo by Detrop, (Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης).