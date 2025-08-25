MSP Onions: Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική φέρνουν επανάσταση στην επεξεργασία κρεμμυδιών

Μπορεί μια ομάδα μόλις έξι εργαζομένων να επεξεργασθεί καθημερινά 1.000 τόνους κρεμμυδιών; Στην ολλανδική εταιρεία MSP Onions αποδεικνύουν ότι γίνεται. Η εταιρεία από το Nieuwdorp χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική για να βελτιώσει την παραγωγή και να εξασφαλίσει υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων. «Αναζητούσαμε σταθερή απόδοση, ώστε να μη χρειάζεται, πλέον, να σταματάμε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων», λέει ο Lindert Moerdijk, εμπορικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης.

Ιδρυμένη το 1983 από τα αδέλφια Moerdijk, η MSP Onions εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό παίκτη της αγοράς κρεμμυδιών. Η οικογενειακή επιχείρηση ταξινομεί, συσκευάζει και εξάγει προϊόντα σε 84 χώρες, ενώ επενδύει σε ιδιόκτητα χωράφια, καθιστώντας την πλήρως ολοκληρωμένη αγροτική εταιρεία. Η εγγύτητα στο λιμάνι της Vlissingen επιτρέπει γρήγορες και ευέλικτες παραδόσεις.

Με γνώμονα την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η εταιρεία δημιούργησε το «Factory of the Future», μια πλήρως αυτοματοποιημένη εγκατάσταση, η οποία αναλαμβάνει τις πιο απαιτητικές εργασίες. Έξυπνο λογισμικό, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), αξιολογεί την εξωτερική και εσωτερική ποιότητα των κρεμμυδιών, διασφαλίζοντας ακρίβεια 99%. «Πιστεύουμε στην AI, γιατί βλέπουμε τη διαφορά και γνωρίζουμε τι να περιμένουμε από τη μηχανή», προσθέτει ο Lindert. Ένα κρίσιμο σημείο ήταν ο καθαρισμός των κόσκινων στον διαλογέα. Παλαιότερα απαιτούνταν πέντε καθαρισμοί την ημέρα, με 15 λεπτά downtime κάθε φορά. Η συνεργασία με την KV-Techniek οδήγησε σε ρομπότ που αυτοματοποιεί τη διαδικασία, μειώνοντας τον χρόνο στα δύο λεπτά και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Η AI βοήθησε, επίσης, στη βελτίωση της διαλογής. Η Flikweert Vision αναλύει δέκα εικόνες ανά κρεμμύδι, αφαιρώντας αυτόματα τα χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Ακόμη και σε μια κακή συγκομιδή στην Ολλανδία, η νέα τεχνολογία κατάφερε να διαχωρίσει τα μαλακά κρεμμύδια και να κρατήσει τη γραμμή παραγωγής ομαλή και αποδοτική.

Τα σχέδια για νέο εργοστάσιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τους ειδικούς αυτοματοποίησης να συμμετέχουν ενεργά. «Στόχοι μας είναι η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη διαδικασία και οι όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι», καταλήγει ο Moerdijk.