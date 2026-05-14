Φορολογικές ελαφρύνσεις και ρυθμίσεις για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών

Με ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν χθες (Τετάρτη 13/05), στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις και διατάξεις για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο πρώην ΥφΑΑΤ και βουλευτής της ΝΔ στην Πέλλα, Διονύσης Σταμενίτης.

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών:

-Εξαιρούνται από την προσαύξηση 5% στο τεκμαρτό εισόδημα.

-Μειώνεται κατά 30% το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για τον υπολογισμό της φορολογίας τους

-Αναγνωρίζονται οι πραγματικές συνθήκες του κλάδου, όπως η εποχικότητα και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

«Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα: Να ενταχθούν και οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών στη μείωση φόρου κατά 50%, όπως ήδη ισχύει για όσους συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς ή συμβολαιακή γεωργία. Είναι θέμα φορολογικής δικαιοσύνης» αναφέρει ο κ. Σταμενίτης.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, σημαντική είναι και η ρύθμιση για το Μέτρο 23 και τους αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ:

-Η έκτακτη ενίσχυση λόγω φυσικών καταστροφών δεν θα υπολογίζεται στο όριο για μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

-Όσοι μετατάχθηκαν εξαιτίας αυτής της ενίσχυσης μπορούν να επιστρέψουν στο ειδικό καθεστώς.

-Πρόστιμα που επιβλήθηκαν διαγράφονται ή επιστρέφονται.

«Μια δίκαιη παρέμβαση που αναγνωρίζει ότι οι αποζημιώσεις από την κλιματική κρίση δεν αποτελούν κανονικό εισόδημα, αλλά αναγκαία στήριξη» καταλήγει ο βουλευτής.