Νέοι ΚΑΔ για αγρότες: Τι πρέπει να ελέγξετε στο myAADE

Από την 1η Μαρτίου 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε αυτόματη αντιστοίχιση των παλιών ΚΑΔ 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025, σύμφωνα με την απόφαση Α.1004/2026, για να εναρμονιστούν οι δραστηριότητες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η διαδικασία έκλεισε Τρίτη 10 Μαρτίου όπου η ΑΑΔΕ με ενημερώσεις στην ενότητα Μητρώο και Επικοινωνία «Τα μηνύματα μου» ενημερώνει για την αντιστοίχηση.

Η διαδικασία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες, αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Η αντιστοίχιση έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ωστόσο είναι σημαντικό οι αγρότες να ελέγξουν την εικόνα των δραστηριοτήτων τους στο myAADE.

Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες

Έλεγχος των ΚΑΔ

Μπείτε στο myAADE στη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία → Βεβαιώσεις Μητρώου → Ιστορικό Μεταβολών Οντότητας/Επιχείρησης

Εκεί φαίνονται όλοι οι ΚΑΔ, ενεργοί και παλιοί. Οι παλιότεροι εμφανίζονται με ημερομηνία διακοπής, άρα δεν επηρεάζουν φορολογικά. Διόρθωση ΚΑΔ

Αν χρειάζεται να αλλάξετε κάποιο ΚΑΔ: Υποβάλλετε ξεχωριστή δήλωση μεταβολής

Καταχωρήστε ημερομηνία μεταβολής 01/03/2026

Η δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι 02/06/2026

Ταυτόχρονα εκπρόθεσμες μεταβολές ΚΑΔ υποβάλλονται σε ξεχωριστή δήλωση. Κύριος ΚΑΔ και δευτερεύοντες Ο κύριος ΚΑΔ πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική δραστηριότητα (π.χ. καλλιέργεια οπωρολαχανικών).

πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική δραστηριότητα (π.χ. καλλιέργεια οπωρολαχανικών). Για τους δευτερεύοντες ΚΑΔ πρέπει να ελεγχθεί αν είναι πραγματικά ασύνδετοι ή αν έχουν σχέση με δραστηριότητες που ασκεί ο αγρότης.

ή αν έχουν σχέση με δραστηριότητες που ασκεί ο αγρότης. Αν ο δευτερεύων ΚΑΔ αφορά εμπορία, μεταποίηση ή άλλη δραστηριότητα που έχει διαφορετικό αντικείμενο, μπορεί να επηρεάσει την φορολόγιση. Μεγάλη Προσοχή!

Η σωστή καταγραφή των ΚΑΔ συνδέεται με:

Φορολογικές υποχρεώσεις Επιδοτήσεις και προγράμματα ενίσχυσης Μελλοντικούς ελέγχους

Ένας ενεργός ΚΑΔ που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Επικοινωνήστε με τον λογιστή σας αν έχετε αμφιβολίες για το τι πρέπει να διορθωθεί.