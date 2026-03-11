Νέοι ΚΑΔ για αγρότες: Τι πρέπει να ελέγξετε στο myAADE
Από την 1η Μαρτίου 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε αυτόματη αντιστοίχιση των παλιών ΚΑΔ 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025, σύμφωνα με την απόφαση Α.1004/2026, για να εναρμονιστούν οι δραστηριότητες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η διαδικασία έκλεισε Τρίτη 10 Μαρτίου όπου η ΑΑΔΕ με ενημερώσεις στην ενότητα Μητρώο και Επικοινωνία «Τα μηνύματα μου» ενημερώνει για την αντιστοίχηση.
Η διαδικασία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες, αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Η αντιστοίχιση έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ωστόσο είναι σημαντικό οι αγρότες να ελέγξουν την εικόνα των δραστηριοτήτων τους στο myAADE.
Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες
- Έλεγχος των ΚΑΔ
Μπείτε στο myAADE στη διαδρομή:
Μητρώο & Επικοινωνία → Βεβαιώσεις Μητρώου → Ιστορικό Μεταβολών Οντότητας/Επιχείρησης
Εκεί φαίνονται όλοι οι ΚΑΔ, ενεργοί και παλιοί. Οι παλιότεροι εμφανίζονται με ημερομηνία διακοπής, άρα δεν επηρεάζουν φορολογικά.
- Διόρθωση ΚΑΔ
Αν χρειάζεται να αλλάξετε κάποιο ΚΑΔ:
- Υποβάλλετε ξεχωριστή δήλωση μεταβολής
- Καταχωρήστε ημερομηνία μεταβολής 01/03/2026
- Η δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι 02/06/2026
- Ταυτόχρονα εκπρόθεσμες μεταβολές ΚΑΔ υποβάλλονται σε ξεχωριστή δήλωση.
- Κύριος ΚΑΔ και δευτερεύοντες
- Ο κύριος ΚΑΔ πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική δραστηριότητα (π.χ. καλλιέργεια οπωρολαχανικών).
- Για τους δευτερεύοντες ΚΑΔ πρέπει να ελεγχθεί αν είναι πραγματικά ασύνδετοι ή αν έχουν σχέση με δραστηριότητες που ασκεί ο αγρότης.
- Αν ο δευτερεύων ΚΑΔ αφορά εμπορία, μεταποίηση ή άλλη δραστηριότητα που έχει διαφορετικό αντικείμενο, μπορεί να επηρεάσει την φορολόγιση. Μεγάλη Προσοχή!
Η σωστή καταγραφή των ΚΑΔ συνδέεται με:
- Φορολογικές υποχρεώσεις
- Επιδοτήσεις και προγράμματα ενίσχυσης
- Μελλοντικούς ελέγχους
Ένας ενεργός ΚΑΔ που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Επικοινωνήστε με τον λογιστή σας αν έχετε αμφιβολίες για το τι πρέπει να διορθωθεί.