Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος προώθησης ευρωπαϊκών μήλων, ροδακίνων και νεκταρινιών «FruitUp!» παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους του Τύπου και συνεργάτες του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, σε ειδική εκδήλωση στον Πειραιά, στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα προβολής και προώθησης FruitUp! είναι μια τριετής καμπάνια, συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών φρούτων —ροδάκινων, νεκταρινιών και μήλων— στις αγορές της Γαλλίας και της Ελλάδας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και αποσκοπεί στην προβολή φρούτων υψηλής ποιότητας, που παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του φορέα στην ελληνική αγορά και τη στήριξή του στην είσοδο και καθιέρωση στη γαλλική αγορά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού έχει πραγματοποιήσει σειρά στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση Τύπου στο οινοποιείο Βογιατζή, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του προγράμματος και παρουσίασε εκτενώς τους στόχους και τις επιμέρους δράσεις του FruitUp!, συγκεντρώνοντας θετικές εντυπώσεις από εκπροσώπους του Τύπου και φορείς της αγροδιατροφής.

Αντίστοιχα, στη Γαλλία έχουν πραγματοποιηθεί δύο εκδηλώσεις Τύπου στο Παρίσι, σε συνεργασία με τον όμιλο Μαυρομάτη, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους εκπροσώπους της ελληνικής γαστρονομίας στη Γαλλία, ο οποίος προωθεί συστηματικά τα ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσα από τα εστιατόρια και τα delicatessen του. Οι εκδηλώσεις αυτές σημείωσαν ιδιαίτερο επικοινωνιακό αντίκτυπο, ενώ όπως ανέφερε ο γενικός δευθυντής του Συνεταιρισμού, Ευθύμης Μπαλάνης, έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για μια συνεργασία που αναμένεται να εξελιχθεί σταδιακά τα επόμενα έτη, με στόχο τη διεύρυνση των ποσοτήτων και τη σύναψη πιο σταθερών εμπορικών σχέσεων στη γαλλική αγορά.

Παράλληλα, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού έχει ενισχύσει την εξωστρέφεια του προγράμματος με συνεχή παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις. Πέρα από το ετήσιο «ραντεβού» στη Freskon της ΔΕΘ —όπου το FruitUp! συγκεντρώνει κάθε φορά το ενδιαφέρον επαγγελματιών και εμπόρων— το πρόγραμμα έχει εκπροσωπηθεί στην έκθεση SITEVI 2023 στο Μονπελιέ, στη MEDFEL 2023 στο Περπινιάν, μια στοχευμένη B2B έκθεση αφιερωμένη στα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και στην εμβληματική SIAL Paris 2024, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων παγκοσμίως. Η παρουσία του προγράμματος θα συνεχιστεί με προγραμματισμένες συμμετοχές στις SITEVI 2025, MEDFEL 2025 και Freskon 2026, με στόχο τη διατήρηση και επέκταση των συνεργασιών στις αγορές-στόχους.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ιδρύθηκε το 1917 και πλέον η παραγωγή και εμπορία του ξεπερνά τους 17.000 τόνους φρούτων: Ροδακίνων, νεκταρινιών, μήλων, ακτινιδίων, δαμάσκηνων, αχλαδιών nashi, κυδωνιών, βερίκοκων και κερασιών.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού διαμορφώθηκε στα 16,5 εκατ. ευρώ και φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 εκατ. ευρώ.

Η δράση FruitUp! Ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026 κι έχει προϋπολογισμό 1,74 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την παρουσίαση του γενικού διευθυντή του συνεταιρισμού, Ευθύμη Μπαλάνη, έχουν υλοποιηθεί τα 2/3 του προγράμματος, με:

Εκδηλώσεις Τύπου

Ιστοσελίδα, Social Media

Online Καμπάνια

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Ντοκιμαντέρ

Βίντεο Συνταγών

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τη δράση FruitUp!, ο κ. Μπαλάνης δήλωσε: «Στόχος μας ήταν, πέρα από την Ελλάδα, να αναπτύξουμε εμπορική δραστηριότητα και στην αγορά της Γαλλίας, κυρίως στο ροδάκινο. Από τις εκθέσεις που συμμετέχουμε και από τις επαφές που είχαμε με Γάλλους συνεργάτες, είδαμε ότι υπήρξε μια έλλειψη στην αγορά της Γαλλίας σε λευκόσαρκα ροδάκινα. Είμαστε στο ξεκίνημα, κάναμε κάποιες πρώτες τοποθετήσεις προϊόντων κι ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί και με άλλα προϊόντα. Η αρχή έγινε με τα μήλα. Η πραγματική εικόνα θα φανεί από την επόμενη χρονιά».

Τέλος, ο κ. Μπαλάνης ανακοίνωσε και τη νέα συνεργασία του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού με την εταιρεία EFC, προκειμένου να διαθέτει τα μήλα Kanzi στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του FruitUp! έχει παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ υψηλής αισθητικής, το οποίο αναδεικνύει τη διαδικασία παραγωγής, τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και τη δέσμευση των παραγωγών στη βιώσιμη καλλιέργεια και την ευρωπαϊκή αγροτική αριστεία.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ, καθώς και σειρά βίντεο συνταγών με τα φρούτα του προγράμματος, στο κανάλι YouTube του FruitUp!, ενώ περισσότερες πληροφορίες και υλικό είναι διαθέσιμα στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.fruitup-eu.eu.

Σχετικά με τη δράση FruitUp!

Η τριετής δράση FruitUp! πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής προώθησης αγροτικών προϊόντων “Enjoy it’s from Europe”. Μέσω συγχρηματοδοτούμενων εκστρατειών και εκδηλώσεων, η ΕΕ στοχεύει να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων, να αναδείξει τις προσπάθειες των ευρωπαίων αγροτών και να ενημερώσει τους καταναλωτές για την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των προϊόντων.

Λίγα λόγια για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού»

Τα προϊόντα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού διακινούνται στην ελληνική και διεθνή αγορά με τα brands Velvita, Velvita Gold, Velvis Fruits, ενώ από το 2018 διαθέτει την αποκλειστικότητα για τα μήλα Kiku στην ελληνική αγορά. Τα φρούτα, που παράγουν τα 350 μέλη του και οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί, διακρίνονται τόσο λόγω της υψηλής ποιότητάς τους όσο και λόγω των σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας που εφαρμόζει ο Συνεταιρισμός και εύλογα αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης τόσο της περιοχής Βελβεντού-Κοζάνης όσο και της ελληνικής οικονομίας. Τα μέλη-παραγωγοί της οργάνωσης διαχειρίζονται συνολική καλλιεργήσιμη έκταση που αγγίζει τα 6.500 στρέμματα.