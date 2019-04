Φτιάχνουν αλεύρι από ηλίανθο και κερδίζουν 750.000 δολάρια

Η καινοτομία της εταιρείας, σύμφωνα με τους ίδιους, απευθύνεται σε όσους αναζητούν περισσότερη φυτική πρωτεΐνη και λιγότερους υδατάνθρακες στη διατροφή τους.

Η start up πραγματοποιεί ήδη πιλοτικές εφαρμογές για την παραγωγή προϊόντων σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Barilla. Σύμφωνα με το Agfunder, το αλεύρι τους έχει αντικαταστήσει το 30% του συμβατικού αλευριού σε μια συνταγή της Barilla.

Για τους παραπάνω λόγους, η νεοφυής επιχείρηση κατάφερε να κλείσει πρόσφατα έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 750.000 δολαρίων, με τη συμμετοχή της Barilla αλλά και άλλων επενδυτών, όπως οι BLU1877, Techstars, SOSV και The Yield Lab.

Congrats to our fellow #upcycling friends @PlanetariansNet on their recent investment and partnership with @Barilla: https://t.co/bWVglrKDOZ #foodwaste #foodinnovation #futureoffood

— Renewal Mill (@RenewalMill) 29 Μαρτίου 2019