Γαλάζιες σημαίες: Δεύτερη η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη με 545 ακτές

Αποσπώντας 545 γαλάζιες σημαίες για τις ακτές της 16 σημαίες για τις μαρίνες της και 6 για τα αειφόρα σκάφη της ,η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με 1η την Ισπανία και 3η την Τουρκία, η οποία αποτελεί και ανταγωνίστρια χώρα, ως προς τον τουρισμό.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του θεσμού της Γαλάζιας Σημαίας από την Ελληνική Εταιρίας Περιβάλλοντος και Φύσης, τονίστηκε η μεγάλη σημασία της καλής επίδοσης της χώρας μας για την επανεκκίνηση του τουρισμού.

Στην παρουσίαση μετείχαν ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπ. Νησιωτικής Πολιτικής, Κώστας Κατσαφάδος, η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Αντζελα Γκερέκου , ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου καθώς επίσης εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου.

Όπως επισήμανε ο υπουργός τουρισμού Χάρης Θεοχάρης « Κάθε γαλάζια σημαία που κυματίζει στις ακτές επικοινωνεί διεθνώς το μήνυμα ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε καθαρό υγιή και ασφαλή προορισμό.»

Φέτος, λόγω της πανδημίας, στα κριτήρια αξιολόγησης εντάχθηκαν και μέτρα υγειονομικής ασφαλείας των παραλιών. Το γαλάζιο πιστοποιητικό για την περιβαλλοντική διαχείριση των παραλιών μας αλλά και την υγειονομική ασφάλεια που παρέχουν αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον πλεονέκτημα για την προσέλκυση επισκεπτών στη χώρα μας.

Προκειμένου να βραβευτεί με γαλάζια σημαία μία ακτή μία Μαρίνα ή ένα σκάφος πρέπει να πληροί τουλάχιστον 33 διαφορετικά κριτήρια ανάμεσα στα οποία είναι η ποιότητα του νερού, η παροχή υπηρεσιών, η υγειονομική ασφάλεια η περιβαλλοντική ενημέρωση και οι περιβαλλοντικές δράσεις. Οι γαλάζιες σημαίες αναδεικνύουν την βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της χώρας μας.

Ο θεσμός της γαλάζια σημαία μέτρα ήδη 34 χρόνια και έχει υιοθετηθεί διεθνώς από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά πρακτορεία που έχουν εντάξει την γαλάζια σημαία ως κριτήριο, προκειμένου να προτείνουν τουριστικούς προορισμούς.

Οι 545 ακτές, 16 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη που βραβεύονται για το 2021

Π.Ε. ΕΒΡΟY [2]

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης

Κυανή Ακτή

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ [4]

Δήμος Κομοτηνής

Αρωγή

Μέση

Φανάρι/Camping

Φανάρι/Ιουλία

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [5]

Δήμος Τοπείρου

Εράσμιο

Μάγγανα

Δήμος Αβδήρων

Άβδηρα/Πόρτο Μόλο

Μάνδρα

Μυρωδάτο

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [10]

Δήμος Νέστου

Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos beach

Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach

Δήμος Καβάλας

Μπάτης

Περιγιάλι

Δήμος Παγγαίου

Αμμόλοφοι

Νέα Ηρακλείτσα

Νέα Πέραμος

Οφρύνιο/Τούζλα

Σαρακήνα

Ορφάνι

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [4]

Δήμος Θάσου

Θάσος Πόλη/Λιμανάκι

Μακρύαμμος

Πευκάρι 2/Alexandra Beach

Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]

Δήμος Βόλβης

Ασπροβάλτα

Νέα Βρασνά

Παραλία Βρασνών

Πόρτο Φίνο

Σερραϊκή Ακτή

Σταυρός Ανατολική

Σταυρός Δυτική

Σταυρός Κεντρική

Δήμος Θερμαϊκού

Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ

Μηχανιώνα-Τουρμπαλί

Νέοι Επιβάτες

Περαία-Κοχύλι

Ποταμός

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [87]

Δήμος Αριστοτέλη

Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel

Αλυκές

Ιερισσός/ Δημοτική 1

Ιερισσός/ Δημοτική 2

Ιερισσός/ Δημοτική 3

Κάμπος

Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη

Καμπούδι 2/Θεοξένια

Καμπούδι 3/Άκραθως

Νέα Ρόδα 2

Ολυμπιάδα

Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis

Ουρανούπολη 2/Eagles Palace

Ουρανούπολη 3/Aristoteles

Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort

Mount Athos Ιερισσού

Δήμος Σιθωνίας

Αρμενιστής

Ελαιών

Ελιά 2/Anthemus

Καλογριάς

Κουτλουμουσίου

Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel

Λιβροχιό 1

Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach

Μαρμαράς

Νικήτη 2

Παράδεισος

Πλατανίτσι

Πόρτο Καρράς 1/Κόχη

Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων

Σαλονικιού

Σάρτι 1

Συκιά

Τορώνη

Δήμος Κασσάνδρας

Sani Dunes

Άθυτος/Afitis Hotel

Άθυτος/Βάρκες

Ελάνη

Καλλιθέα/Άμμων Ζευς

Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο

Κάνιστρο/Miraggio

Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης

Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel

Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace

Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

Μένδη Καλάνδρα

Μόλα Καλύβα

Παλιούρι Κάνιστρο

Πευκοχώρι Yalla-Flegra

Πευκοχώρι-Fyki Beach

Πολύχρονο 3

Πολύχρονο/Azur Hotel

Πολύχρονο-Cocones Beach

Ποσείδι /Possidi Holidays Resort

Ποσείδι Pohonda

Ποσείδι Κέντρο

Ποσείδι/Cocus

Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα

Σάνη 2/Sani Beach

Σάνη 3/Sani Club

Σάνη Αστερίας

Σίβηρη Κέντρο

Φούρκα

Χανιώτη 1

Χανιώτη 3/Grecotel Margo Bay & Club Turquoise

Δήμος Πολυγύρου

Γερακινή/Ikos Olivia

Σαργκάνι/Blue Dolphin

Δήμος Νέας Προποντίδας

Άγιος Μάμας

Βεργιά

Γεωπονικά-Μυκονιάτικα

Διονυσίου

Ελαιώνας/Ikos Oceania

Νέα Ηράκλεια

Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα

Νέα Καλλικράτεια

Νέα Μουδανιά

Νέα Πλάγια

Νέα Ποτίδαια Προποντίδας

Νέα Ποτίδαια/Portes Beach

Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου

Πορταριά

Πόρτες/Portes Lithos

Σωζόπολη Κέντρο

Σωζόπολη/Ναυτίλος

Τρίγλια

Φλογητά

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [13]

Δήμος Κατερίνης

Καλλιθέα

Καλλιθέα/Mediterranean Village

Κορινός

Ολυμπιακή Ακτή

Παραλία

Περίσταση

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Βαρικό

Λεπτοκαρυά

Λιτόχωρο

Νέοι Πόροι

Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα

Πλάκα

Πλαταμώνας

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]

Δήμος Τεμπών

Νέα Μεσάγγαλα 1

Νέα Μεσάγγαλα 2

Νέα Μεσάγγαλα 3

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [12]

Δήμος Βόλου

Αγριά/Valis Resort

Αλυκές

Αμαρυλλίδος

Αμφανών

Άναυρος

Θωμάς Σουτραλί Αγριάς

Καρνάγιο

Κριθαριά

Νέα Αγχίαλος

Πλάκες

Πλατανίδια

Χρυσή Ακτή Παναγιάς

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [11]

Δήμος Σκιάθου

Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς

Αχλαδιές

Βασιλιάς

Βρομόλιμνος

Καναπίτσα

Κουκουναριές

Μάραθα/Skiathos Palace Hotel

Μεγάλη Αμμος

Τζανεριά

Τρούλος

Δήμος Σκοπέλου

Αντρίνα/Adrina Beach & Adrina Resort

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [4]

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini Wellness Resort

Δήμος Λοκρών

Λιβανάτες 1/Κυανή

Λιβανάτες 2/Σχοινιάς

Σκάλα Αταλάντης

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [8]

Δήμος Δωρίδος

Ερατεινή

Μοναστηράκι

Σεργούλα

Χιλιαδού

Δήμος Δελφών

Άγιοι Πάντες

Καλαφάτης

Μαϊάμι

Τροκαντερό-Αγκάλη

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

Αγ. Ισίδωρος

Δήμος Τανάγρας

Πλάκα Δηλεσίου

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [3]

Δήμος Χαλκιδέων

Αλυκές Δροσιάς

Αστέρια Χαλκίδας

Λευκαντί

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [15]

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Διασταύρωση

Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας

Δήμος Σαρωνικού

Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis

Βάρκιζα

Βούλα Α

Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

Γλυφάδα

Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Αίγινας

Αγ. Μαρίνα

Δήμος Πόρου

Ασκέλι/Νέα Αίγλη

Δήμος Κυθήρων

Καψάλι

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [9]

Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Λουτράκι 1

Λουτράκι 2

Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι

Δήμος Κορινθίων

Καλάμια

Δήμος Βέλου-Βόχας

Βραχάτι

Κοκκώνι

Δήμος Σικυωνίων

Πευκιάς

Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Ξυλόκαστρο-Πευκιάς

Συκιά

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [5]

Δήμος Ερμιονίδας

Πόρτο Χέλι/AKS Hinitsa Bay

Δήμος Ναυπλιέων

Καραθώνα

Κονδύλι

Πλάκα

Τολό

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Άγιος Ανδρέας-Μύλος

Ατσίγγανος

Καλλιστώ

Ξηροπήγαδο

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [10]

Δήμος Μονεμβασιάς

Αρχάγγελος

Μεγάλη Άμμος

Μονεμβασιά

Νεάπολη

Πλύτρα-Παχιάμμος

Πορί

Τηγάνια

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Γύθειο 2/Σελινίτσα

Μαυροβούνι 1

Σκουτάρι

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [6]

Δήμος Καλαμάτας

Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση

Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου

Βέργα-Αλμυρός

Μικρή Μαντίνεια

Δήμος Μεσσήνης

Μπούκα

Δήμος Τριφυλίας

Dunes Beach-Costa Navarino

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [8]

Δήμος Πύργου

Σκαφιδιά/Aldemar

Δήμος Ήλιδας

Κουρούτα

Δήμος Πηνειού

Αρκούδι

Βαρθολομιό

Γλύφα

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Club Kyllini Beach

Λουτρά Κυλλήνης 1/ Grecotel Olympia Riviera Oasis

Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel Olympia Riviera Thalasso

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [2]

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Καλογριά/Kalogria Beach

Λακκόπετρα/Lakopetra Beach

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]

Δήμος Ναυπακτίας

Κάτω Βασιλική

Κρυονέρι

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [7]

Δήμος Πρέβεζας

Κυανή

Μέγα Άμμος

Μονολίθι

Πλατάνια

Δήμος Πάργας

Αμμουδιά

Βάλτος/Parga Beach Resort

Λούτσα

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [4]

Δήμος Ηγουμενίτσας

Αγ. Παρασκευή

Δρέπανο

Καραβοστάσι

Μέγα Άμμος

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [10]

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Canal d’ Amour

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αλυκές Ποταμού/Louis Kerkyra Golf

Δασιά/Ikos

Δαφνίλα/Eva

Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia

Κομμένο/Corfu Imperial

Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort

Δήμος Νότιας Κέρκυρας

Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu

Ίσσος/Labranda Sandy Beach Resort

Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [7]

Δήμος Λευκάδας

Αγ. Νικήτας-Πευκούλια

Αη Γιάννης

Κάθισμα 1

Λευκάδα-Γύρα

Μικρός Γιαλός-Πόρος

Πόντι

Πόρτο Κατσίκι

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]

Δήμος Ιθάκης

Πόλη-Τα Δεξιά

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [16]

Δήμος Αργοστολίου

Άβυθος

Αϊ Χέλης

Άμμες

Αράγια Πόρου

Λουρδάς

Μακρύς Γιαλός

Μεγάλη Άμμος

Μούντα

Μπούκα Γραδάκια

Πλατύς Γιαλός

Τουρκοπόδαρο/White Rocks Hotel

Δήμος Ληξουρίου

Ξι

Πετανοί

Λέπεδα

Δήμος Σάμης

Αντίσαμος

Μύρτος

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [6]

Δήμος Ζακύνθου

Αλυκανάς 1

Αλυκές 1

Κατραγάκι/Eleon Grand Resort

Λαγανάς 2

Μακρύς Γιαλός

Μπούκα

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [33]

Δήμος Καντάνου-Σελίνου

Γραμμένο

Παχειά Άμμος

Σούγια

Χαλίκια

Δήμος Κισσάμου

Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα

Φαλάσαρνα/Παχειά Άμμος 1

Φαλάσαρνα/Παχειά Άμμος 2

Δήμος Πλατανιά

Γεράνι/Asterion Hotel

Πλατανιάς/Γερανιώτης

Ραπανιανά/Cavo Spada

Δήμος Χανίων

Άγ. Απόστολοι 1

Άγ. Απόστολοι 2

Αγ. Μαρίνα/Almira Beach

Άγ. Ονούφριος

Καλαθάς

Καλαμάκι

Κλαδισός/Domes Zeen Chania

Μαράθι

Νέα Χώρα

Σταλός

Σταυρός

Χρυσή Ακτή

Δήμος Αποκορώνου

Αλμυρίδα

Καβρός/Anemos

Καβρός/Eliros Mare

Καβρός/Georgioupolis Resort

Καβρός/La Mer Resort

Καβρός/Mythos Palace

Καλύβες Ξυδά

Κυανή

Μαϊστράλι

Περαστικός/Mare Monte

Περαστικός/Pilot Beach

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [18]

Δήμος Ρεθύμνης

Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach

Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique

Πηγιανός Κάμπος/Grecotel White Palace

Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort

Ρέθυμνο 1/Aquila Porto Rethymno

Ρέθυμνο 1/Ilios beach

Ρέθυμνο 1/Kriti beach

Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach

Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace

Σκαλέτα/Creta Star

Σκαλέτα/Rethymno Mare

Δήμος Μυλοποτάμου

Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama

Λιανός Κάβος/Creta Marine

Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι

Πλακιάς

Ροδάκινο

Σούδα

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [29]

Δήμος Μαλεβιζίου

Αμμουδάρα 1/Agapi Beach

Αμμουδάρα 4/Candia Maris

Αμμουδάρα 5/Santa Marina

Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus

Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay

Αμμουδάρα/Enorme Lifestyle Beach

Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach

Μαδέ/Athina Palace

Φόδελε/Fodele Beach Hotel

Δήμος Χερσοννήσου

Αγ. Γεώργιος 1/Aldemar Knossos Royal Village

Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /AKS Annabelle Village

Αγ. Γεώργιος 3/Aldemar Royal Mare & Cretan Village

Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach

Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach

Ανισσαράς/Lyttos Beach

Ανισσαράς/Mitsis Laguna Resort

Δράπανος/Nana Beach, Nana Princess

Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel

Καστρί/Creta Maris

Κλωντζάνη/Sirens Hotels

Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach

Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela Beach Resort

Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach

Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel

Ποταμός Α

Ποταμός/Cretan Malia Park

Δήμος Φαιστού

Καλαμάκι

Κόκκινος Πύργος

Μάταλα

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [40]

Δήμος Αγίου Νικολάου

Αγ. Νικόλαος 1/Saint Nicolas Bay

Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace

Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach

Αγ. Παντελεήμονας

Αλμυρός

Άμμος/Μαρίνα

Άμμος/Δημοτική

Αμμουδάρα

Αμμούδι/Hermes Coral

Βούλισμα

Δρήρος/Domes of Elounda

Ελούντα/Porto Elounda

Ελούντα 1/Elounda Blu

Ελούντα/Elounda Mare

Καραβοστάσι

Κιτροπλατεία

Μιραμπέλλο/Mirabello Beach & Village

Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village

Πήλος/Istron Bay

Πλάκα/Blue Palace

Πόρος 1/Elounda Bay Palace

Πόρος 2/Elounda Beach

Σπηλιάδα/Kalimera Kriti

Σχίσμα

Χαβάνια 1/Candia Park Village

Χαβάνια 2

Δήμος Σητείας

Ανάληψη

Βάι/Φοινικόδασος

Κάτω Ζάκρος

Κουρεμένος

Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη

Λιμανάκι

Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach

Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach

Χιόνα

Δήμος Ιεράπετρας

Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach

Καθαράδες/Ostria Beach

Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay

Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Sunshine Crete & Sunshine Crete Village

Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [49]

Δήμος Ρόδου

Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Alila Resort

Αμμούδες-Φαληράκι/Elysium Resort

Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium

Άντονι Κουίν

Αφάντου 2/Irene Palace

Αφάντου 2/Port Royal

Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu

Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel

Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort

Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village

Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort

Ενυδρείο 1-Άγαλμα Διαγόρα

Ενυδρείο 2-Grand Hotel

Ενυδρείο 3 – Έλλη

Θεολόγος

Ιξιά/Rhodes Βay Ηotel

Ιξιά/Rodos Palace

Καθαρά

Καλλιθέα

Κιοτάρι

Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach

Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial

Κολύμπια/Mythos Beach

Κολύμπια/Μικρή Πόλη

Λαδικό

Λάρδος 1/Lindos Princess Beach

Λάρδος 3/Lindian Village

Λαχανιά/Atrium Prestige

Μαντώματα

Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort

Μεγάλος Γιαλός – Λίνδος

Μικρός Γιαλός-Λίνδος

Ρένη

Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach

Ρένη Καλάθου/Atrium Palace

Στεγνά/Porto Angeli

Τραουνού

Τριάντα Β/Sun Beach Resort

Τριάντα/Electra Palace Resort

Τσαμπίκα

Φαληράκι 1/Esperides

Φαληράκι 2/Amada Colossos

Φαληράκι 3/Esperos Palace

Φαληράκι 4/Καλυψώ

Φαληράκι 5/Blue Sea

Φαληράκι 5/Epsilon

Φαληράκι Α

Φαληράκι-Καστράκι/Grecotel Lux Me Dama Dama

Ψάλτος/Mitsis Lindos Memories Resort

Π.Ε. ΚΩ [12]

Δήμος Κω

Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos

Βουνό/Mitsis Hotels

Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos

Κέφαλος/Ikos Aria

Κρητικά-Atlantis Hotel

Λάμπη/Blue Lagoon

Μαρμάρι/Caravia Beach

Μαρμάρι/Royal Park

Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus

Πευκοκεφαλή-Αγ. Φωκάς/Oceanis

Τρούλος/Neptune Hotels

Ψαλίδι/Mitsis Ramira Beach Hotel

Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [1]

Δήμος Άνδρου

Δελαβόγια/Aneroussa Beach

Π.Ε. ΤΗΝΟΥ [1]

Δήμος Τήνου

Αγ. Φωκάς/Μαραθιά

Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ [1]

Δήμος Μυκόνου

Καλαφάτης/Aphrodite Beach Resort

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [6]

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Αγκαθωπές

Αζόλιμνος

Βάρη

Γαλησσάς

Κίνι

Φοίνικας

Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ [3]

Δήμος Κέας

Γιαλισκάρι

Κούνδουρος

Οτζιάς

Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [5]

Δήμος Πάρου

Λιβάδια

Λογαράς

Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή

Πούντα

Τσερδάκια

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ [3]

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αγία Άννα/Μάραγκας

Άγιος Γεώργιος

Άγιος Προκόπιος

Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [9]

Δήμος Θήρας

Αγ. Γεώργιος

Βλυχάδα

Καμάρι 1

Καμάρι 2

Περίβολος

Περίσσα

Δήμος Ιητών

Μαγγανάρι

Μυλοπόταμος

Όρμος

Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [3]

Δήμος Μήλου

Προβατάς

Δήμος Σίφνου

Καμάρες

Πλατύς Γιαλός

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [2]

Δήμος Σάμου

Γλυκόριζα

Δόρυσσα/Ποτοκάκι

Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]

Δήμος Χίου

Αγ. Παρασκευή

Αγ. Φωτεινή

Αγιάσματα

Άγιος Ισίδωρος

Γιόσωνας

Γωνιά

Δασκαλόπετρα

Δημοτική Πλαζ Χίου

Καρφάς

Κοντάρι

Κώμη

Λήμνος

Λιθί

Μέγας Λιμιώνας

Όρμος Λω

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [17]

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Άναξος

Βατερά

Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι

Κάγια

Μεντούσι

Μόλυβος

Νυφίδα

Πέτρα

Σκάλα Ερεσού

Σκάλα Καλλονής

Σκάλα Πολιχνίτου

Δήμος Μυτιλήνης

Αγ. Ισίδωρος

Κανόνι Θέρμης

Σκάλα Μυστεγνών

Τάρτι

Τσαμάκια

Χαραμίδα

Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]

Δήμος Λήμνου

Άγιος Ιωάννης

Εβγάτης-Ζεματάς

Θάνος

Πλατύ

Ρηχά Νερά

ΜΑΡΙΝΕΣ

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [3]

Δήμος Σιθωνίας

Μαρίνα Πόρτο Καρράς

Δήμος Κασσάνδρας

Μαρίνα Σάνη

Μαρίνα Miraggio

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [1]

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Savvi Marine Πλαταμώνα

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [1]

Δήμος Σκύρου

Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [4]

Δήμος Λαυρεωτικής

Οlympic Μarine

Δήμος Ελληνικού

Μαρίνα Αγ. Κοσμά

Δήμος Αλίμου

Μαρίνα Αλίμου

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Μαρίνα Φλοίσβου

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [1]

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας

Μαρίνα Κλεοπάτρα

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [1]

Δήμος Πρέβεζας

Μαρίνα Πρέβεζας

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [1]

Δήμος Κέρκυρας

Μαρίνα Γουβιών

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [1]

Δήμος Λευκάδας

Μαρίνα Λευκάδας

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]

Δήμος Αγ. Νικολάου

Μαρίνα Αγ. Νικολάου

Π.Ε. ΚΩ [1]

Δήμος Κω

Μαρίνα Κω

Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ [1]

Δήμος Λέρου

Μαρίνα Λέρου

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [6]

Scorpion Yachting MCPY

/All Inblusive

Sani Cat

Sani Grace

Sani Riva

Sani Swan

Sani Wind

A Trinity

Πηγή:ertnews.gr