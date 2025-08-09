Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων και διαγωνισμός καινοτομίας για την ανάπτυξη πιο υγιεινών τροφίμων

Την έναρξη ενός ολοκληρωμένου κύκλου εκπαιδευτικών δράσεων και διαγωνισμού καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης πιο υγιεινών τροφίμων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Nutritious by Design», ανακοίνωσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2025 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό φορέα EIT Food, με συντονισμό από το ΓΠΑ, σε συνεργασία με τη ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ και το Ινστιτούτο Διατροφής (NUTRIS) της Σλοβενίας. Οι εκπαιδευτικές δράσεις έχουν ως σκοπό την εξοικείωση των επαγγελματιών με μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού προϊόντων, βασισμένη σε τεκμηριωμένα διατροφικά δεδομένα και δείκτες υγείας, μέσα από μια πρακτική, διαδραστική και συνεργατική προσέγγιση.

Η εκπαιδευτική δράση απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες του τομέα τροφίμων: Στελέχη πωλήσεων & μάρκετινγκ, μικρούς παραγωγούς, νεοφυείς επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, αγροτικούς φορείς.

Επιστήμονες και ερευνητές: Τεχνολόγους τροφίμων, υπεύθυνους έρευνας και ανάπτυξης, διαιτολόγους.

Πρόγραμμα δράσεων

30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2025 | 14:00-18:00. Διήμερη εκπαίδευση: Εισαγωγή στη μεθοδολογία «Nutritious by Design» και αξιοποίηση διατροφικών δεδομένων στην ανάπτυξη προϊόντων.

3 & 4 Οκτωβρίου 2025 | 10:00-16:00. Διαγωνισμός Καινοτομίας: Πρακτική εφαρμογή εργαλείων και μεθοδολογίας «Nutritious by Design» και σχεδιασμός νέων τροφίμων.

4 Οκτωβρίου 2025 | 14:00-16:00. Εκδήλωση Παρουσίασης & Απονομής Βραβείων: Παρουσίαση ιδεών και καινοτόμων προϊόντων από τις ομάδες συμμετεχόντων.

Στόχος του Nutritious by Design

Το «Nutritious by Design» αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κατάλληλων δεικτών που ορίζουν τι σημαίνει «υγιεινό» στα επεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς και στην ενσωμάτωσή τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων. Η αποστολή του είναι να δημιουργηθούν εργαλεία και εκπαιδευτικές δράσεις που θα βοηθήσουν τη βιομηχανία τροφίμων να ενσωματώσει τη διατροφή ως βασικό πυλώνα στον σχεδιασμό προϊόντων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονες εκπαιδεύσεις και διαγωνισμό καινοτομίας για επαγγελματίες από άλλες χώρες της ΕΕ, δίνοντας τη δυνατότητα διάχυσης της μεθοδολογίας «Nutritious by Design» και της εφαρμογής της σε πρακτικές καινοτομίας εκτός Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://inagrifood.aua.gr/nutritiousbydesign/.