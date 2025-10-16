Γεωργική μηχανική, AI και drone στο επίκεντρο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΜΕ.

Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) μέλος της EurAgEng (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών) διοργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Η Γεωργική Μηχανική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των drone», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο “Valis” στην Αγριά Βόλου, υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους τεχνολογίες αιχμής, όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, τα ψηφιακά και τα ρομποτικά συστήματα, η τηλεπισκόπιση, τα drones κλπ εντάσσονται και εξελίσσουν μια σειρά από κλασικά αντικείμενα της γεωργικής μηχανικής όπως τα γεωργικά μηχανήματα και οι γεωργικές κατασκευές, η εκμηχάνιση της γεωργίας, η αειφόρος διαχείριση και αξιοποίηση των εδαφικών και υδατικών πόρων και της ενέργειας, η αποθήκευση, η διακίνηση και επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και πολλά άλλα, ώστε αυτά να ανταποκριθούν και να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για επαρκή, ασφαλή και υγιή τρόφιμα και αγαθά, διατήρηση των φυσικών πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Μέσα από ένα διήμερο πρόγραμμα διαλέξεων, με δύο παράλληλες συνεδρίες και 75 επιστημονικές εργασίες και περισσότερους από 250 συγγραφείς, το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ αναμένεται να αποτελέσει έναν δυναμικό πόλο διαλόγου, παρουσίασης καινοτομιών και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων από τον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στην ιστοσελίδα της ΕΓΜΕ www.egme.gr

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου:

