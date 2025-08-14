TRIC Robotics: Επαναστατική φυτοπροστασία χωρίς χημικά στην καλλιέργεια φράουλας

Σε μια εποχή που η αγροτική παραγωγή δέχεται πίεση από την κλιματική κρίση, την αυξανόμενη ανθεκτικότητα των παθογόνων και τη ζήτηση των καταναλωτών για πιο «καθαρές» τροφές, η TRIC Robotics αναδεικνύεται ως μία από τις πιο υποσχόμενες λύσεις στο πεδίο της βιώσιμης φυτοπροστασίας. Η νεοφυής επιχείρηση από την Καλιφόρνια εισάγει στην αγορά ένα ρομποτικό σύστημα χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων, που αξιοποιεί την ισχύ του φωτός UV και τεχνολογίες αυτόνομης πλοήγησης για την προστασία της φράουλας, ενός από τα πιο δημοφιλή, αλλά και ευπαθή φρούτα.

Η τεχνολογία πίσω από την καινοτομία

Η TRIC Robotics ανέπτυξε την πλατφόρμα Luna, ένα αυτόνομο ρομπότ εξοπλισμένο με λάμπες UVC, οι οποίες εξουδετερώνουν μυκητολογικούς παθογόνους οργανισμούς όπως ο Botrytis cinerea (γκρι μούχλα) και το ωίδιο. Σε αντίθεση με τα χημικά, η υπεριώδης ακτινοβολία δεν αφήνει υπολείμματα και δεν οδηγεί στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Το σύστημα λειτουργεί κυρίως τις νυχτερινές ώρες, όταν τα φυτά είναι πιο ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στη φωτοσύνθεση. Η τεχνολογία υποστηρίζεται και από ένα πρόσθετο εργαλείο, μια αναρροφητική μονάδα που απομακρύνει φυσικά τα επιβλαβή έντομα όπως τα lygus bugs, ενισχύοντας την προστασία χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων.

Αγροτική τεχνολογία ως υπηρεσία

Σε αντίθεση με άλλες αγροτικές τεχνολογίες που βασίζονται σε πώληση εξοπλισμού, η TRIC ακολουθεί το επιχειρηματικό μοντέλο «pest control as a service», δηλαδή παροχή της λύσης ως υπηρεσία. Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία των ρομπότ στους αγρούς, με το κόστος να καλύπτεται μέσα από συνδρομητικά πακέτα. Πρόκειται για ένα μοντέλο ιδιαίτερα ελκυστικό για τους παραγωγούς, καθώς παρακάμπτει την ανάγκη για εκπαίδευση ή αγορά εξοπλισμού και ενσωματώνεται εύκολα στις υπάρχουσες υπηρεσίες ψεκασμού.

Αποτελεσματικότητα και αντίκτυπος

Σε πιλοτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Καλιφόρνια, τα ρομπότ της TRIC μείωσαν τις απώλειες στις καλλιέργειες φράουλας, προσφέροντας παράλληλα εντυπωσιακά περιβαλλοντικά οφέλη:

Μηδενική χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών.

Μείωση εκπομπών CO2 λόγω ελαχιστοποίησης ψεκασμών με αγροτικά μηχανήματα.

Περιορισμός εργασιακού κόστους, καθώς ένα ρομπότ μπορεί να καλύψει έως και 100 στρέμματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Στρατηγική επέκτασης και επενδύσεις

Η TRIC Robotics εξασφάλισε πρόσφατα 5,5 εκατ. δολάρια σε seed χρηματοδότηση από venture funds, όπως τα Central Coast Ventures, Embark Ventures και Garage Capital, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για λύσεις αγροτεχνολογίας χωρίς χημικά. Η εταιρεία στοχεύει πλέον στην επέκταση σε άλλα είδη καλλιεργειών υψηλής αξίας (π.χ. βατόμουρα, ντομάτες θερμοκηπίου), καθώς και στη διερεύνηση αγορών πέραν των ΗΠΑ.