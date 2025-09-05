Γιατί χρειάζεται η ηγεσία στην ελληνική αγροδιατροφή

γράφει ο Δημήτρης Βολουδάκης, γενικός διευθυντής προγραμμάτων του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και υπεύθυνος του προγράμματος Agrifood Leadership

Δεν είναι μυστικό ότι ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Από τη μια πλευρά, διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα: Προϊόντα παγκόσμιας φήμης, πλούσια γη και την πολιτιστική παρακαταθήκη της μεσογειακής διατροφής. Από την άλλη, υποφέρει από χρόνιες αδυναμίες: Μικρό κλήρο, περιορισμένη εξωστρέφεια και έλλειψη συνεργειών.

Στο «παζλ» θα πρέπει να προσθέσουμε και τις τεχνολογικές εξελίξεις, την κλιματική αλλαγή, το ασταθές διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, αλλά και το ενδιαφέρον που υπάρχει για φυσικά, υγιεινά και καινοτόμα προϊόντα αγροδιατροφής.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για να αντεπεξέλθει μια αγροτική επιχείρηση, μια εταιρεία μεταποίησης, ένας συνεταιρισμός, σε αυτές τις προκλήσεις είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Από τη μία η δημογραφική πίεση στον γενικό πληθυσμό, αλλά περισσότερο στον πληθυσμό της υπαίθρου, θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των αγροτών τα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Από την άλλη, οι νέες εξελίξεις και οι σύγχρονες τάσεις απαιτούν επαγγελματίες με ολιστικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνεργασίας και καθοδήγησης.

Έτσι, οι μεταβλητές, που θα καθορίσουν αν ο ελληνικός αγροδιατροφικός κλάδος θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις είναι πολλές. Ωστόσο, η δημιουργία επαγγελματιών-ηγετών στον κλάδο αποτελεί καίρια παράμετρο επιτυχίας.

Οι σχετικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την εκπαίδευση, από την έρευνα και βέβαια χάρη και στην προσωπική βούληση του επαγγελματία. Συχνά – πολύ πιο συχνά από όσο πιστεύουμε – αυτοί που θεωρούμε ότι είναι «εμπνευσμένοι ηγέτες», στην πράξη είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάρα πολύ και μεθοδικά για να αποκτήσουν τις ικανότητες που διαθέτουν.

Σε προσωπικό επίπεδο και έχοντας την ευθύνη του μοναδικού σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα, έχω δει έμπρακτα τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στις ηγετικές δεξιότητες και ικανότητες, σε στελέχη της αγροδιατροφής.

Τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν έναν ηγέτη στον κλάδο

Ποιες όμως είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν στην ουσία έναν ηγέτη του κλάδου;

Ένας ηγέτης, θα πρέπει να έχει όραμα & στρατηγική κατεύθυνση, να διαθέτει την ικανότητα να βλέπει πέρα από την καθημερινότητα και να χαράσσει μια πιο μακροπρόθεσμη πορεία.

Θα πρέπει να καινοτομεί και να ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες (ευφυής γεωργία, big data, βιοτεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη).

Χρειάζεται επίσης να επενδύει στην εξωστρέφεια και στο branding, να είναι δηλαδή σε θέση να τοποθετεί τα προϊόντα του σε διεθνείς αγορές με ισχυρή ταυτότητα και συνεκτική στρατηγική.

Καίριας σημασίας είναι η συνεργατικότητα & δικτύωση. Ηγεσία σημαίνει να φέρνεις κοντά παραγωγούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και κοινωνία γύρω από ένα κοινό όραμα.

Θα πρέπει να υπάρχει φυσικά προσαρμοστικότητα στις προκλήσεις και ειδικά στη διαχείριση κρίσεων (κλιματική αλλαγή, μεταβολές στις αγορές) με ευελιξία και ψυχραιμία.

Είναι απαραίτητο να έχει την αντίληψη της κοινωνικής & περιβαλλοντικής ευθύνης, να αντιλαμβάνεται την ανάγκη για ηθικές και βιώσιμες πρακτικές στην εργασία του με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Και, τέλος, θα πρέπει να επενδύει στην ενδυνάμωση των συνεργατών του, μέσω της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης.

Φυσικά ο κάθε ηγέτης, άνδρας και γυναίκα, είναι στην ουσία μοναδικός, ανάλογα με τον χαρακτήρα του και το υπόβαθρό του, και με τον δικό του τρόπο συνδυάζει αποτελεσματικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Αυτό που μπορεί να γίνει άμεσα, όμως, κατανοητό, είναι ότι αν έχουμε έναν ικανό αριθμό ατόμων στον αγροδιατροφικό κλάδο που μοιράζονται αρκετά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα έχουμε μακροπρόθεσμα ένα πιο βιώσιμο, παραγωγικό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα.

Χρειαζόμαστε ηγέτες που θα μετασχηματίσουν τον κλάδο μέσα από τις στρατηγικές τους επιλογές, τις συνεργασίες, τις πρωτοβουλίες που θα λάβουν, από τις συνέργειες που θα αναπτύξουν και, βέβαια, δημιουργώντας όραμα και έμπνευση για την «επόμενη ημέρα», που θα διαχέεται σε όλους τους συνεργάτες τους.