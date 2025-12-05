Green Land Products: Τέσσερα αδέλφια παράγουν και μεταποιούν μεσσηνιακό λάδι με σημαία την ποιότητα

Η κοινή απόφαση τριών αδελφών να επιλέξουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής αποτέλεσε την αφετηρία πάνω στην οποία χτίστηκε η ομάδα της Green Land Products Cooperative Farming. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Ιουλία, η Μαριάννα και ο Γιάννης Ξηρόγιαννης έδιναν τη δική τους μάχη σε Αθήνα, Πάτρα και Μεγάλη Βρετανία, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών τους.

Εντύπωση προκαλεί το ξεκίνημα των αδελφών, το οποίο ήταν αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής κρίσης, που δημιούργησε παράλληλα και την ανάγκη για αλλαγή τρόπου ζωής, με στόχο την επίτευξη ενός ποιοτικού επιπέδου που δεν θα είχε σε καμία περίπτωση τα χαρακτηριστικά της καθημερινότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η επιστροφή, φυσικά, δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά η κοινωνική συνοχή που υπήρχε στη Στέρνα Μεσσηνίας και ο τέταρτος αδελφός, που ήταν ήδη καλλιεργητής, αποτέλεσαν μια καλή αφετηρία για να ξεκινήσουν την πορεία τους, αξιοποιώντας τα λίγα κτήματα που διέθεταν και, στη συνέχεια, τα κτήματα που καλλιεργούσαν για λογαριασμό άλλων παραγωγών.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Ιουλία Ξηρόγιαννη τονίζει: «Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια και τόσες δυσκολίες, δεν υπήρξε στιγμή που να νιώσουμε πως κάναμε λάθος, ακόμη κι αν χρειάστηκε να εργαστούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν φοβηθήκαμε, αφού και οι τέσσερις δεν έχουμε ανασφάλειες. Μετά τη δεύτερη χρονιά, προστέθηκαν και άλλοι συνεργάτες, που μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε το προϊόν».

Προϊόντα

Συνεχίζοντας, η ίδια επισημαίνει την αποφασιστικότητα όλων των εμπλεκoμένων «να παρασκευάσουμε τα προϊόντα μας με την παραδοσιακή συνταγή και να έχουμε κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Στόχος μας δεν ήταν η παραγωγή ποσοτήτων, αλλά η παραγωγή προϊόντων με ποιότητα. Παρασκευάζουμε αυθεντικές ελιές Καλαμών από τους ελαιώνες μας».

Η διαδικασία παρασκευής ξεκινάει αμέσως μετά τη συλλογή του καρπού. «Διαλέγονται με το χέρι, μία – μία, χαρακώνονται και ξεπικρίζουν με καθημερινές αλλαγές νερού, πετυχαίνοντας έτσι τη διατήρηση της γεύσης, της τραγανότητας και της φρεσκάδας του καρπού. Αυτός ο τρόπος καθορίζει την ποιότητα του προϊόντος μας», περιγράφει η Ιουλία.

Έχοντας αναλάβει το τμήμα πωλήσεων, η ίδια προσθέτει ότι «το 2015, με τα capital controls, οι εξαγωγές μας παρέμειναν σε αξιόλογα επίπεδα και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να διαθέτουμε, από το 2014, τυποποιημένο ελαιόλαδο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες –όπως Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία– καθώς και στην Αμερική, όπου κατευθύνεται σημαντικό μέρος της παραγωγής μας, ενώ σε άλλες χώρες διατίθενται μικρότερες ποσότητες».

Ανταγωνισμός

Στο ερώτημα τι επιφυλάσσει ο ανταγωνισμός και ποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν, η Ιουλία ξεκαθαρίζει ότι «έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, όπως η κοστολόγηση, την οποία δεν αντιμετωπίσαμε από την αρχή με τη σοβαρότητα που έπρεπε, αλλά και το μάρκετινγκ του προϊόντος, αφού επενδύσαμε στη διαφήμιση – ειδικότερα την ηλεκτρονική. Παράλληλα, εστιάσαμε την προσοχή μας στη συσκευασία. Τώρα, έχουμε επικεντρωθεί στο κομμάτι της αγοράς, που αφορά το ευ ζην και την υγεία».

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, σημειώνει: «Οι τιμές μας είναι ανταγωνιστικές στις χώρες στις οποίες εξάγουμε και έχουμε σύμμαχο την ποιότητα. Οι ποιοτικές μας προδιαγραφές, σε συνδυασμό με τις τιμές μας, δεν αφήνουν περιθώρια να χάσουμε πελάτες στο εξωτερικό. Πόσω μάλλον, αν συνυπολογιστεί και η μηχανολογική μας αναβάθμιση, που μας επέτρεψε να μειώσουμε το κόστος».

Ποιότητα

Για την προοπτική αύξησης της παραγωγής στο μέλλον, η Ιουλία Ξηρόγιαννη σημειώνει: «Σίγουρα υπάρχει ένα ταβάνι για όλους όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα, αλλά δεν το έχουμε φτάσει ακόμη. Το κομμάτι που αφορά τον τρόπο παραγωγής –την παραδοσιακή άλμη, τη ρίγανη, το θυμάρι– δεν το αλλάζουμε. Οι ποιοτικές μας προδιαγραφές είναι αμετάβλητες. Δεν θέλουμε να γίνουμε μια μεγάλη εταιρεία χωρίς αρχή και τέλος. Θα συνεχίσουμε με σταθερά και ελεγχόμενα βήματα και, κυρίως, θα προστατέψουμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία την ποιότητα της ζωής μας και όσων παράγουμε».