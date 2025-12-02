Η BASF γιορτάζει τα 50 χρόνια του εργοστασίου της στη Σίνδο

Στις 18 Νοεμβρίου, η BASF τίμησε την 50η επέτειο του εργοστασίου της στη Σίνδο – μια μονάδα που, αν και μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της BASF, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την παρουσία της BASF Agricultural Solutions στην ελληνική αγορά. Το εργοστάσιο έχει καθοριστική σημασία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις χώρες στις οποίες εξάγει, όπως η Κύπρος και η Τουρκία.

Πενήντα χρόνια επιτυχιών και καινοτομίας

Το εργοστάσιο της Σίνδου έχει καταγράψει σημαντικά ορόσημα:

Στήριξη τοπικών και διεθνών αγορών , εξυπηρετώντας όλη την Ελλάδα και πραγματοποιώντας εξαγωγές σε γειτονικές χώρες.

, εξυπηρετώντας όλη την Ελλάδα και πραγματοποιώντας εξαγωγές σε γειτονικές χώρες. Συνεχής εκσυγχρονισμός , με επενδύσεις σε ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία και εγκατάσταση καθαρισμού επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων.

, με επενδύσεις σε ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία και εγκατάσταση καθαρισμού επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων. Άμεση ανταπόκριση σε θέματα ασφάλειας και αυστηροί έλεγχοι σύμφωνα με το πρόγραμμα Responsible Care.

και αυστηροί έλεγχοι σύμφωνα με το πρόγραμμα Responsible Care. Πιστοποιήσεις διεθνών προτύπων όπως ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 και EMAS, που καθιστούν τη Σίνδο σημείο αναφοράς για EHS&Q.

όπως ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 και EMAS, που καθιστούν τη Σίνδο σημείο αναφοράς για EHS&Q. Ισχυρή και ποικιλόμορφη ομάδα, με στενή συνεργασία με εταίρους για αποθήκευση, εμφιάλωση και διανομή.

Δέσμευση για το μέλλον

Ο εορτασμός των 50 χρόνων ανανεώνει τη δέσμευση της BASF για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και επιβεβαιώνει τον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.