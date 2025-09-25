Greenpeace: Η Παγκόσμια Συνθήκη των Ωκεανών επικυρώθηκε – Ώρα για ουσιαστική δράση

Σε μια ιστορική στιγμή για την προστασία των ωκεανών, η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς έφτασε πρόσφατα τις 60 επικυρώσεις, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την πρακτική εφαρμογή της. Τα παραπάνω αναφέρει η Greenpeace σε ανακοίνωσή της ενώ προσθέτει πως «αυτή η σημαντική στιγμή οφείλει να συνοδευτεί από επείγουσα ανάληψη δράσης εκ μέρους των χωρών, και σίγουρα πριν να πραγματοποιηθεί η πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Μερών (COP) για τους Ωκεανούς η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση.

Με μόνο το 0,9% της ανοιχτής θάλασσας να υπάγεται σε πλήρες ή υψηλό καθεστώς προστασίας, η Συνθήκη είναι ζωτικής σημασίας για την επέκταση της προστασίας, τη δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων, που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής κρίσης, και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που εξαρτώνται από τους πόρους της θάλασσας. Ανάλυση της διεθνούς Greenpeace αποκάλυψε ότι, για να προστατευθεί το 30% της ανοιχτής θάλασσας έως το 2030, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύουν περισσότερα από 12 εκατομμύρια τετρ. χλμ. κάθε χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια, έκταση μεγαλύτερη από το μέγεθος του Καναδά[1].

Ο Mads Christensen, Γενικός Διευθυντής της διεθνούς Greenpeace, δήλωσε: “Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την προστασία των ωκεανών, και μία απόδειξη ότι οι χώρες μπορούν να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τον μπλε πλανήτη μας. Η εποχή της εκμετάλλευσης και της καταστροφής πρέπει να τελειώσει, και η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς είναι το εργαλείο που θα το πετύχει. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχαστούμε: οι επιστήμονες είναι σαφείς ότι πρέπει να προστατεύσουμε τουλάχιστον το 30% των ωκεανών έως το 2030, και ο χρόνος τελειώνει. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να αρχίσουν να καταρτίζουν σχέδια για τα πρώτα καταφύγια στο πλαίσιο της Συνθήκης. Οι ωκεανοί δεν μπορούν να περιμένουν, και ούτε κι εμείς”.

Με δεδομένο ότι ο χρόνος για την προστασία του 30% των ωκεανών έως το 2030 τελειώνει, απαιτείται άμεση δράση από τις χώρες ώστε να αρχίσουν να αναπτύσσουν σχέδια για καταφύγια στην ανοικτή θάλασσα:

Οι κυβερνήσεις πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα και να αξιοποιήσουν τους επόμενους μήνες πριν από την πρώτη Διάσκεψη των Μερών για τους Ωκεανούς (COP) ώστε να αρχίσουν να εργάζονται για τη δημιουργία νέων καταφυγίων στην ανοικτή θάλασσα. Αυτές οι περιοχές πρέπει να προστατεύονται πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό και να διασφαλιστεί ότι τεράστιες εκτάσεις των ωκεανών θα είναι κλειστές προς καταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες, σε αντίθεση με πολλές από τις σημερινές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες προστατεύονται μόνο στα χαρτιά.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Συνθήκη έχει την εξουσία να εφαρμόζει μέτρα γρήγορα, χωρίς να εμπλέκεται σε καθυστερήσεις ή να εξαρτάται από φορείς όπως οι Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης Αλιείας, οι οποίες έχουν επιβλέψει την εξάντληση των ωκεανών για δεκαετίες [2] .

. Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη των καταφυγίων βασίζεται σε ισχυρά επιστημονικά στοιχεία και με τη συμμετοχή των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοινωνικά δίκαιη.

Η Συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ σε 120 ημέρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη COP για τους Ωκεανούς, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η Greenpeace καλεί όσες χώρες δεν έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη να το κάνουν άμεσα, πριν από την πρώτη COP για τους Ωκεανούς. Εάν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Greenpeace και εκατομμύρια υποστηρικτές της καλούν τις χώρες να επιδείξουν την ίδια φιλοδοξία με την Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς και να συμφωνήσουν σε ένα μορατόριουμ για την εξόρυξη βαθέων υδάτων, μια νέα καταστροφική μορφή εξόρυξης για μέταλλα που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους ωκεανούς.

Όσο για τη χώρα μας, με την ανακοίνωση των δύο νέων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών σε Ιόνιο και Αιγαίο και την επικύρωση της Παγκόσμιας Συνθήκης για τους Ωκεανούς, η Ελλάδα καλύπτει τον σημαντικό στόχο 30×30 και μπαίνει στην ομάδα χωρών που (φαίνεται να) παίρνουν στα σοβαρά τις δεσμεύσεις για προστασία της θάλασσας. Τεράστια σημασία έχει όμως η ουσιαστική ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των ΘΠΠ άμεσα. Η ολοκλήρωση της διαβούλευσης (22/9) πρέπει να ακολουθηθεί άμεσα από την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και την ψήφιση νόμου που θα εισάγει τις ΘΠΠ σε καθεστώς προστασίας. Προειδοποιείται ότι η σημαντική εκπλήρωση του ποσοτικού στόχου 30% πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία και όχι το τέλμα της προστασίας της θάλασσας. Απαιτείται η δέσμευση για επέκταση των ΘΠΠ, εγκαθίδρυση οικολογικών διαδρόμων και θεσμοθέτηση περιοχών Απόλυτης Προστασίας (10%). Τέλος, προκειμένου οι ΘΠΠ και η εκπλήρωση 30×30 πράγματι να επιτελέσουν τον σκοπό ουσιαστικής προστασίας της θάλασσας και των οικοσυστημάτων, ο εξορθολογισμός και αποσαφήνιση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης κρίνεται αναγκαίος.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι αναγκαίο η επικύρωση της Παγκόσμιας Συνθήκης για τους Ωκεανούς από την Ελλάδα και η ανακοίνωση των ΘΠΠ να αποτελέσουν ουσιαστικά βήματα για την ποιοτική προστασία της θάλασσας, με μακροχρόνιο προγραμματισμό, σύστημα διαχείρισης και βλέψεις επέκτασης της προστασίας και πέραν του 30%».