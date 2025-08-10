H CORTEVA σε καλλιέργεια καρπουζιού στην Ηλεία

Το διμερές εμπόριο τροφίμων και ποτών Ελλάδας-Γερμανίας καταγράφει σημαντική αύξηση τα τελευταία έτη. Μετά από μία σχετικά σταθερή πορεία έως το 2019, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, την τελευταία πενταετία σημειώνεται εντυπωσιακή άνοδος τόσο στις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία όσο και στις […]

07/08/2025 3' διάβασμα