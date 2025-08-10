H CORTEVA σε καλλιέργεια καρπουζιού στην Ηλεία
Σε πειραματικό αγρό καρπουζιού, στον Νομό Ηλείας, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των γεωπόνων της Corteva Agriscience Hellas, μαζί με τους υπευθύνους της Corteva Biologicals του εξωτερικού. Έτσι, όπως αναφέρεται από την εταιρεία, «είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να αξιολογήσουμε διαφορετικά σενάρια εφαρμογών των καινοτόμων προϊόντων μας. Για τα εξαιρετικά αποτελέσματά του, ξεχώρισε το BioForge, το οποίο:
- Βοηθάει στην πρόληψη και στην αποκατάσταση ζημιών μετά από καταστάσεις στρες.
- Συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων της γήρανσης των φυτών.
- Έχει αντιοξειδωτική δράση, περιορίζοντας τις απώλειες της παραγωγής.