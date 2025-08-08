Η Αγγελάκης ΑΕ στο e-ReUse του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

Η Αγγελάκης ΑΕ, ως πρωτοπόρος εταιρεία στην καινοτόμο και υπεύθυνη πτηνοτροφία, συμμετέχει ενεργά στο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα e-ReUse του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ). Στο πλαίσιο Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της ΠΕ Εύβοιας, στις 23 Ιουλίου 2025, παρουσιάστηκαν ο σκοπός και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του έργου, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής του από παραγωγούς και την περιφέρεια, προς όφελος της τοπικής και εθνικής αγροτικής ανάπτυξης.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο e-ReUse, η Αγγελάκης ΑΕ υποστηρίζει τη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής σε ένα πιο βιώσιμο και κυκλικό μοντέλο, όπου τα οργανικά απόβλητα των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων επαναχρησιμοποιούνται σε καλλιεργούμενα εδάφη και μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για τη γεωργία. Παράλληλα, αξιοποιούνται έξυπνα εργαλεία παρακολούθησης για την υπεύθυνη χρήση των πόρων και τη σύνδεση της παραγωγής και της γεωργίας με σύγχρονες πρακτικές – για ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μέλλον. Ως αποτέλεσμα, ενισχύεται η ποιότητα και η ασφάλεια των τελικών αγροτικών προϊόντων, με πιο υγιή εδάφη, λιγότερα χημικά και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή.