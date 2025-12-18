Η Διεθνής Ένωση Παραγωγών Βιολογικής Καταπολέμησης χαιρετίζει τη δημοσίευση της Πρότασης για το Omnibus

Η IBMA (Διεθνής Ένωση Παραγωγών Βιολογικής Καταπολέμησης) χαιρετίζει τη δημοσίευση της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πακέτο Απλοποίησης Omnibus, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1107/2009. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την επιτάχυνση της πρόσβασης στην αγορά δραστικών ουσιών και προϊόντων βιολογικής καταπολέμησης, παρέχοντας στους Ευρωπαίους αγρότες ουσιαστικά εργαλεία για τη βιώσιμη γεωργία.

«Η πρόταση αυτή αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για τον κλάδο της βιολογικής καταπολέμησης», δήλωσε ο Karel Bolckmans, Πρόεδρος της IBMA. «Με την απλοποίηση των κανονιστικών διαδικασιών, μπορούμε να ενισχύσουμε την καινοτομία στην Ευρώπη και να προσφέρουμε στους αγρότες τα εργαλεία που χρειάζονται για να υιοθετήσουν τη βιώσιμη γεωργία».

Οι λύσεις βιολογικής καταπολέμησης προσφέρουν στοχευμένη και αποτελεσματική διαχείριση εχθρών και ασθενειών, με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι καίριας σημασίας για τους αγρότες που μεταβαίνουν σε πιο βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα γεωργικά συστήματα.

Κύριες προτεινόμενες τροποποιήσεις:

Υιοθέτηση ορισμού των δραστικών ουσιών βιολογικής καταπολέμησης και των προϊόντων τους σε επίπεδο ΕΕ

Προτεραιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης για τη βιολογική καταπολέμηση

Δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες βιολογικής καταπολέμησης

Ανάθεση στην EFSA του ρόλου του εισηγητή (Rapporteur) αντί των κρατών μελών, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι αξιολόγησης

Θέσπιση ενιαίας ζώνης βιολογικής καταπολέμησης και χαμηλού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται πιο ισότιμη πρόσβαση στα προϊόντα αυτά σε όλα τα κράτη μέλη

Εισαγωγή σιωπηρής αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών όταν υπερβαίνονται τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα

Τροποποίηση του συστήματος ανανέωσης, ώστε να προβλέπονται απεριόριστες περίοδοι έγκρισης για τις δραστικές ουσίες και τις άδειες προϊόντων, εξαιρουμένων των ουσιών υποψηφίων προς υποκατάσταση και άλλων ειδικών περιπτώσεων

Η Jennifer Lewis, Εκτελεστική Διευθύντρια της IBMA, πρόσθεσε: «Το πακέτο απλοποίησης αποτελεί ένα θετικό βήμα που ευθυγραμμίζεται με το Όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία. Τα προτεινόμενα μέτρα θα επιτρέψουν στις λύσεις βιολογικής καταπολέμησης να φτάνουν ταχύτερα στην αγορά, στηρίζοντας τους αγρότες να συνεχίσουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά εχθρούς και ασθένειες, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στην παραγωγικότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής».

«Όταν η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή εξελίσσονται ταχύτερα από την ανάπτυξη πολιτικών και τη ρυθμιστική διαδικασία, η διεύρυνση της εργαλειοθήκης των αγροτών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Η παρούσα πρόταση αποδεικνύει ότι η απλοποίηση των διαδικασιών και η άρση διοικητικών αδιεξόδων μπορούν να συμβαδίσουν με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και να βοηθήσουν τους αγρότες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας», δήλωσε ο Jurgen Tack, Γενικός Γραμματέας – Διευθύνων Σύμβουλος της European Landowners’ Organisation (ELO).

Η IBMA προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική εφαρμογή των μέτρων αυτών. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζουμε να οικοδομούμε μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη.

Οι προτεινόμενες αλλαγές διατηρούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ενώ παράλληλα επιτρέπουν ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά για τις λύσεις βιολογικής καταπολέμησης. Με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη δυνατότητα προσωρινής αδειοδότησης και την ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης, το πακέτο απλοποίησης θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τόσο των αγροτών όσο και του ευρωπαϊκού κλάδου βιολογικής καταπολέμησης. Παράλληλα, θα δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου της βιολογικής καταπολέμησης.

