Η ΕΒΙΟΦ στην Agrotica 2026

Η Ένωση Βιολογικής Φυτοπροστασίας (ΕΒΙΟΦ) συμμετείχε στην αγροτική έκθεση Agrotica 2026 με την παρουσία του συνόλου των μελών της. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα μέλη της ΕΒΙΟΦ πραγματοποίησαν σειρά επαφών και συναντήσεων με εκπροσώπους θεσμικών και επιστημονικών φορέων. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκαν το περίπτερο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Διευθυντή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Παναγιώτη Μυλωνά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εξέλιξη της βιολογικής φυτοπροστασίας στην Ελλάδα, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και της επιστημονικής κοινότητας.

Η ΕΒΙΟΦ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση βιώσιμων λύσεων στη φυτοπροστασία, υποστηρίζοντας τη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας σε πιο σύγχρονα και περιβαλλοντικά φιλικά πρότυπα.