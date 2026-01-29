Η Ινδία ανοίγεται επιτέλους στα ευρωπαϊκά κρασιά – Oι δασμοί μειώνονται κατά πέντε φορές σε επτά χρόνια

Χωρίς τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που υπεγράφη, «η Ινδία θα παρέμενε ένας περιθωριακός προορισμός εξαγωγών για τα ευρωπαϊκά κρασιά μας». Μέσα σε επτά χρόνια, οι απαγορευτικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά που εισέρχονται στην ινδική αγορά θα αποτελούν παρελθόν. Αυτή τη στιγμή, στο 150%, οι δασμοί εμποδίζουν την πρόσβαση σε μια αγορά με ισχυρό δυναμικό για τους εξαγωγείς.

Υπογεγραμμένη στις 27 Ιανουαρίου, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας είναι «ιστορική», σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία την περιγράφει επίσης ως «φιλόδοξη και σημαντική για το εμπόριο, τη μεγαλύτερη συμφωνία του είδους της που έχει συναφθεί ποτέ από οποιοδήποτε μέρος» (αντίστοιχα με «τη δεύτερη και τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου»). Σε διάστημα επτά ετών, οι τρέχοντες δασμοί ύψους 150% σε κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά θα μειωθούν σε 20% για τα premium κρασιά (άνω των 10 ευρώ ανά φιάλη), σε 30% για τα κρασιά μεσαίας κατηγορίας (2,50 έως 10 ευρώ) και σε 40% για τα οινοπνευματώδη ποτά. Αυτοί οι δασμοί θα μειωθούν στο μισό μόλις η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, μειώνοντας σημαντικά αυτό που προηγουμένως ήταν ένα απαγορευτικό τέλος εισόδου.

«Το ισχύον δασμολογικό καθεστώς που ισχύει για το κρασί, το οποίο περιλαμβάνει δασμό ad valorem 150%, είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο και περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση στην αγορά», τονίζει δελτίο τύπου της CEEV. Η πρόεδρός της, Marzia Varvaglione, επισημαίνει ότι «η Ινδία, με πληθυσμό που υπερβαίνει τα 1,4 δισεκατομμύρια και μια ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη, προσφέρει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές κρασιού». Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές κρασιού προς την Ινδία βρίσκονται επί του παρόντος σε στασιμότητα στα 7,7 εκατομμύρια ευρώ (από έναν παγκόσμιο κύκλο εργασιών 16,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές οίνων).

Διαφοροποίηση εξαγωγών

Ενώ το ευρωπαϊκό εμπόριο οίνου εξακολουθεί να θρηνεί την πρόσφατη αποτυχία της συμφωνίας Mercosur και παραμένει σε αναστολή λόγω αβεβαιοτήτων και απειλών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η πολυαναμενόμενη εξέλιξη στην Ινδία γίνεται δεκτή με ανακούφιση. «Σε μια εποχή που ο τομέας είναι ολοένα και πιο εκτεθειμένος σε γεωπολιτικές εμπορικές εντάσεις και διαταραχές στις παραδοσιακές αγορές εξαγωγών, η Ινδία αντιπροσωπεύει μια στρατηγική εναλλακτική λύση που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαφοροποίηση, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εξαγωγών κρασιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συνοψίζει η Marzia Varvaglione. «Αυτή η συμφωνία θα ανοίξει επιτέλους την Ινδία στα κρασιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτει ο Ignacio Sánchez Recarte, Γενικός Γραμματέας της CEEV, επισημαίνοντας ότι «χωρίς αυτήν, η Ινδία θα παρέμενε ένας αμελητέος προορισμός εξαγωγής για τα κρασιά μας και κανείς δεν θα ήθελε να επενδύσει στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου!»

«Αυτή η συμφωνία σήμερα σηματοδοτεί την αρχή μιας πορείας που μέχρι τώρα ήταν κλειστή από δασμολογικούς φραγμούς. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί», δηλώνει ο Gabriel Picard, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εξαγωγέων Οίνου και Οινοπνευματωδών Ποτών (FEVS), σε δελτίο τύπου, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μια αγορά που θα πρέπει να κατασκευαστεί τα επόμενα χρόνια για να προσελκύσει Ινδούς καταναλωτές». Τώρα απομένει στις ευρωπαϊκές και ινδικές αρχές να οριστικοποιήσουν αυτήν την πολιτική συμφωνία. Σχεδιάζονται ξεχωριστές συμφωνίες για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) στην Ινδία. Εν αναμονή της έκβασης των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία Γεωγραφικών Ενδείξεων, η COPA COGECA χαιρέτισε σε ανακοίνωσή της «τις προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν θα γίνει εις βάρος της ανθεκτικότητας της γεωργίας. Ο αποκλεισμός των πιο ευαίσθητων προϊόντων από την απελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένου του βοείου κρέατος, της ζάχαρης, του ρυζιού, των πουλερικών και του μελιού, καταδεικνύει μια ρεαλιστική και υπεύθυνη προσέγγιση».