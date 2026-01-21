Η απάντηση των εξαγωγέων οίνων και της σαμπάνιας στους δασμούς 200% του Τραμπ

Η Ομοσπονδία Εξαγωγέων Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών της Γαλλίας (FEVS) απευθύνει έκκληση για «διπλωματικό ζεν», προκειμένου να αποφευχθεί η διολίσθηση σε ένα εμπορικό μονοπάτι επικίνδυνο για όλους τους παίκτες της αγοράς.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει το παιχνίδι του «ζεστού-κρύου» μέσω απειλών για δασμούς, η FEVS δεν επιθυμεί υπερβολικές αντιδράσεις σε ένα περιβάλλον τόσο ολισθηρό όσο και ασταθές. «Είτε πρόκειται για τη Γροιλανδία είτε για το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα, οι πρόσφατες απειλές για δασμούς δεν αποτελούν ευχάριστα νέα», αναφέρεται σε λακωνική ανακοίνωση της 20ής Ιανουαρίου.

Οι απειλές του Τραμπ σε αριθμούς

Οι αντιδράσεις αφορούν τις τελευταίες προειδοποιήσεις για πρόσθετους δασμούς στις γαλλικές εξαγωγές:

+10% στην αμερικανική αγορά από την 1η Φεβρουαρίου.

στην αμερικανική αγορά από την 1η Φεβρουαρίου. +25% από την 1η Ιουνίου, ως αντίποινα για τη μη υποστήριξη της προσάρτησης της Γροιλανδίας.

από την 1η Ιουνίου, ως αντίποινα για τη μη υποστήριξη της προσάρτησης της Γροιλανδίας. +200% στους οίνους και τις σαμπάνιες, εάν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δεν προσχωρήσει στο «συμβούλιο ειρήνης» που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ψυχραιμία και Ευρωπαϊκή ενότητα

«Οι δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά με ψυχραιμία», προειδοποιεί ο Gabriel Picard, πρόεδρος της FEVS. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για «γεωπολιτικά ζητήματα που υπερβαίνουν τα κλαδικά συμφέροντα των οίνων και αποσταγμάτων».

Για τη FEVS, ο διάλογος δεν πρέπει να διεξαχθεί με πάθος μεταξύ Ουάσιγκτον και Παρισιού, αλλά μέσω της διπλωματικής οδού με τις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζουν ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί «αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το θέμα πρέπει επομένως να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο, μιλώντας με μία φωνή», υποστηρίζει διπλωματικά η FEVS, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα αποδυνάμωνε τα γαλλικά προϊόντα στην κυριότερη εξαγωγική τους αγορά.

Με τη σύνοδο του Νταβός σε εξέλιξη, ο Gabriel Picard ελπίζει ότι «οι επόμενες συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Γάλλων ηγετών θα είναι καθοριστικές».

Από την πλευρά της, η Διεπαγγελματική Επιτροπή Οίνου της Καμπανίας (Comité Champagne) δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά δεν επιθυμεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια πέρα από τη θέση της FEVS.

