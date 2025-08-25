Η ιταλική τεχνολογία ενός μηχανήματος ζιζανιοκτονίας που εξάγεται σε 60 χώρες παγκοσμίως

Ένα καινοτόμο βήμα στην τεχνολογική πρόοδο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανεπιθύμητων ζιζανίων κάτω από τις καλλιέργειες σε οπωρώνες και αμπελώνες παρουσίασε η ιταλική εταιρεία Rinieri. Το νέο της μοντέλο, Turbo Evo Lite, χρησιμοποιεί αισθητήρες για την αυτόματη ρύθμιση της πλευρικής κίνησης του μηχανήματος, εξασφαλίζοντας την προστασία των φυτών.

«Επεκτείνουμε τη σειρά Turbo με ένα νέο μοντέλο: Το Turbo Evo Lite», δηλώνει ο Fabrizio Bresciani, διευθυντής μάρκετινγκ της εταιρείας. Και συμπληρώνει: «Το μοντέλο αυτό προσφέρει τα βασικά πλεονεκτήματα της σειράς σε προσιτή τιμή. Η μηχανική ζιζανιοκτονία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη γεωργία, και ο εξοπλισμός μας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Οι νέες μονάδες ενδιάμεσων γραμμών, που μπορούν να τοποθετηθούν μπροστά ή πίσω, έχουν σχεδιαστεί για ζιζανιοκτονία κάτω από τις σειρές και συνδυάζουν πολλαπλές λειτουργίες».

Τα μηχανήματα είναι διαθέσιμα σε μονή και διπλή έκδοση, επιτρέποντας τη συγχρονισμένη λειτουργία σε δύο σειρές ταυτόχρονα. Να σημειωθεί ότι τα άροτρα Turbo Evo Lite προσφέρονται σε διαφορετικά πλάτη, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Ο Bresciani επισημαίνει ότι «η ποιότητα της εργασίας πρέπει να συνδυάζεται με επαρκή ταχύτητα, αλλιώς η καλή λειτουργία έχει μικρή αξία. Στο πλαίσιο αυτό, το Turbo Evo Lite μπορεί να φτάσει με ασφάλεια τα δέκα χιλιόμετρα την ώρα, χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα EasyRide, που προσαρμόζει συνεχώς τη θέση των εξαρτημάτων για μέγιστη παραγωγικότητα, προστατεύοντας παράλληλα τα φυτά. Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον έλεγχο του πεδίου όρασης».