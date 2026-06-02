Η κτηνοτροφία σε ασφυξία από την παράταση των μέτρων για την ευλογιά και τις κακές πληρωμές

Με αφορμή την παράταση των μέτρων για την ευλογία των αιγοπροβάτων καθώς και την κακή πληρωμή από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, ενισχύσεων και πληρωμών η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας εκφράζει την αγανάκτησή της.

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Ομοσπονδίας καλεί άμεσα το Υπουργείο και την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ σε συνάντηση με μοναδικό σκοπό την επίλυση των παρακάτω προβλημάτων:

-Η οριζόντια απαγόρευση μετακίνησης ζώων ακόμα και σε περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολλούς μήνες χωρίς θετικό κρούσμα φέρνει απόγνωση στους συναδέλφους που περιμένουν να ξαναβάλουν ζώα στον στάβλο τους!

-Η συνέχιση του μέτρου του εγκλεισμού των ζώων μέχρι 30/8 έχει φέρει σε απόγνωση, τόσο για το τεράστιο οικονομικό κόστος αλλά και για την υγεία των ζώων τα οποία με αυτές τις θερμοκρασίες στον θεσσαλικό κάμπο δεν γίνεται να είναι 24 ώρες μόνιμα σταβλισμένα!

-Η απαγόρευση για τη μετακίνηση των ζώων στους θερινούς βοσκότοπους αποτελεί ταφόπλακα για ένα κομμάτι της κτηνοτροφίας με μεγάλη παράδοση αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα στη διαχείριση των βουνών!

-Και σ’ αυτή την πληρωμή ο κτηνοτροφικός κλάδος έμεινε θεατής καθώς από τα ελάχιστα οικολογικά σχήματα που υπάρχουν πληρώθηκε μόνο εκείνο που αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό συναδέλφων!

-Για άλλη μια φορά πάρα τις συνεχόμενες αναφορές και προειδοποιήσεις οι άνθρωποι που έχασαν τα ζώα τους ήταν αδικαιολόγητα εκτός πληρωμής!

«Τέλος, ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα καθώς και για τις ζωοτροφές», καταλήγει η ανακοίνωση και η Ομοσπονδία προσθέτει: «Καλούμε άμεσα το Υπουργείο και την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ σε συνάντηση με μοναδικό σκοπό την επίλυση των προβλημάτων. Είναι εύκολο να επικαλείστε κανονισμούς και οδηγίες, αλλά η κτηνοτροφία χρειάζεται λύσεις και ουσιαστική κατεύθυνση. Η υπομονή των ανθρώπων που είναι στο στάβλο 365 μέρες τελείωσε. Όποιος δεν μπορεί να κάνει σωστά την δουλειά του, ας παραιτηθεί!»