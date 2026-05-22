Ροδόπη: Επανεμφάνιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν διακόσια ζώα

Νέα εστία ευλογιάς αιγοπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη διακόσια ζώα.

Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων πέριξ της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε δέκα μέρες.

Η επανεμφάνιση της ζωονόσου απασχολεί τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνοτρόφους, αφού συνιστά πισωγύρισμα, καθώς, όπως μεταξύ άλλων ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, ενώ στην περιοχή δεν είχε σημειωθεί κρούσμα για σχεδόν τρεις μήνες και χρειαζόταν ακόμη ένα “καθαρό” τρίμηνο προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου των πληγέντων παραγωγών, πλέον το χρονόμετρο μηδενίστηκε και ξαναμετρά από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο, που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων της εκάστοτε πληγείσας εκμετάλλευσης, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της συγκεκριμένης, δεν περιορίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, αλλά εκτείνεται και σε τμήμα του Έβρου.

Από τον Αύγουστο του 2024, όταν και ξεκίνησε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ροδόπη μετρά 187 εστίες και 47.751 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜ-Θ, τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 880 και τα ζώα που θανατώθηκαν σε 163.000.

Πάντως, τους δυόμισι τελευταίους μήνες, “καθαρές” παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Καβάλας.

