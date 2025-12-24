Η κυβέρνηση σπέρνει ΜΑΤ και non paper και θερίζει οργισμένους αγρότες

Την μήνιν των εξεγερμένων αγροτών φουντώνει η διασπορά non paper περί ικανοποίησης αιτημάτων, εισαγγελικών παραγγελιών και δημοσιογραφικών διαρροών από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία μοιάζει να «τα έχει χαμένα» μπροστά στην αμείωτη ένταση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο «στρατόπεδο» των μπλόκων υπάρχει – μετά από πολλά χρόνια – ενότητα και συνεργασία, ενώ για πρώτη φορά εξετάζονται ευέλικτες μορφές διαμαρτυρίας, όπως το άνοιγμα των διοδίων, σε μια προσπάθεια να πάρει το αγροτικό κίνημα με το μέρος του τους πολίτες, που θα ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για τα χωριά τους.

Οι λάθος χειρισμοί της κυβέρνησης φάνηκαν από την αρχή, όταν έστειλαν δυνάμεις της αστυνομίας (ΜΑΤ) να αποτρέψουν τους αγρότες της Λάρισας από το να κλείσουν τον ΠΑΘΕ στο ύψος της Νίκαιας. Γρήγορα, φάνηκε ότι αυτός ο τρόπος μόνο θα εξόργιζε τους διαμαρτυρόμενους, καθώς μέσα σε ένα σαββατοκύριακο το κίνημα των μπλόκων «θέριεψε». Τις τελευταίες μέρες, οι χειρισμοί της αστυνομίας, όσον αφορά το κλείσιμο των δρόμων όπου υπάρχουν μπλόκα και τη διευθέτηση της κίνησης από τους παρακαμπτήριους δρόμους, έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια και την έντονη αντίδραση των αγροτών και των πολιτών. Μάλιστα, οι διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του τύπου «ασθενοφόρο δεν μπόρεσε να φτάσει γρήγορα σε νοσοκομείο εξαιτίας μπλόκου αγροτών», πυροδότησαν ακόμα περισσότερο τη συσπείρωση του αγροτικού κινήματος. Κι αυτό γιατί σε όλα τα μπλόκα υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης, αλλά ο δρόμος κλείνει 2-3 χλμ. νωρίτερα από την αστυνομία. Το ίδιο συνέβη και με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που έπρεπε να μεταβούν μέσω του ΠΑΘΕ στο δικαστήριο.

Κι ενώ οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε μπλόκο, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των ταξιδιωτών στα χωριά τους από τα αστικά κέντρα, κατά τη διάρκεια των εορτών, πηγές της αστυνομίας διαμηνύουν ότι δεν θα επιτρέψουν τη διέλευση ΙΧ από αυτοκινητόδρομους που δεξιά κι αριστερά είναι παραταγμένα τρακτέρ και υπάρχουν πρόχειρες σκηνές από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες. Η προσχηματική δικαιολογία της ΕΛΑΣ είναι ότι αυτό γίνεται για την ασφάλεια όλων, αγροτών και οδηγών. Οπότε, ανάλογα με την περίπτωση, θα γίνει και η αντίστοιχη διευθέτηση στην κυκλοφορία, καθώς οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να έχουν πεδίο συνεννόησης.