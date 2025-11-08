Τα 10 χρόνια της «ΥΧ» και η «χαμένη δεκαετία» για μια ύπαιθρο με αληθινές προοπτικές

ΤΟ 2025 αποτελεί μια χρονιά με πολύ σημαντικά ορόσημα για την ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του 500ού της φύλλου (Παρασκευή 30 Μαΐου 2025), η εφημερίδα μας συμπλήρωσε και επισήμως μία δεκαετία από την πρώτη της κυκλοφορία στα

περίπτερα (Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015). Στελεχωμένη από μια καταρτισμένη συντακτική ομάδα, η «ΥΧ» παραμένει με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στο πλευρό των ανθρώπων της υπαίθρου, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, τόσο μέσα από τις σελίδες της όσο και από την ηλεκτρονική της ιστοσελίδα.

Ωστόσο, πέρα από την ηθική επιβράβευση που μας δίνει η εμπιστοσύνη του αναγνωστικού κοινού, υπάρχει και μια πικρή διαπίστωση: Τα χρόνια περνούν, αλλά οι πληγές του πρωτογενούς τομέα παραμένουν ανοιχτές. Κάποιοι, μάλιστα, δεν διστάζουν να τους ρίχνουν και αλάτι…

Κινούμενη από απολογιστική διάθεση στο επετειακό φύλλο των δέκα ετών, η «ΥΧ» εστιάζει στη ρίζα του προβλήματος της ελληνικής υπαίθρου, το οποίο είναι αλληλένδετο με τη μοίρα του βαλλόμενου αγροτικού κλάδου. Ο λόγος για το δημογραφικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί περισσότερο από ποτέ, καθώς οι τάσεις (σ.σ. έντονη μείωση του τοπικού πληθυσμού μέσα σε μία δεκαετία, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) είναι άκρως ανησυχητικές σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ελληνική περιφέρεια πάσχει από έλλειψη βασικών υποδομών και απουσία σοβαρού αναπτυξιακού σχεδίου. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αρνείται να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και με την ποντιοπιλατική της στάση επιδεινώνει την κατάσταση.

Η αρχική απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο πάνω από 200 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε πανελλαδικό επίπεδο ήρθε για να προστεθεί σε ένα κύμα «λουκέτων» (π.χ. τραπεζικά καταστήματα), από αυτά που συνήθως πλήττουν σε μεγάλο βαθμό κεφαλοχώρια και νησιωτικές περιοχές. Όλα αυτά, στο όνομα του περιβόητου «εκσυγχρονισμού» – μιας νέας εποχής υπηρεσιών, με όχημα την τεχνολογική μετάβαση (πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή). Ωστόσο, αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα με ειλικρίνεια, θα συνηγορήσουμε ότι δεν υπάρχουν στην ελληνική ύπαιθρο ούτε οι ολοκληρωμένες υποδομές (π.χ. ευρυζωνικά δίκτυα) ούτε έχει μεσολαβήσει το προπαρασκευαστικό στάδιο (εξοικείωση των τοπικών κοινωνιών), ώστε να ευδοκιμήσει ένα τέτοιο σχέδιο.

Η αναδίπλωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, η οποία έσπευσε να αναστείλει για τρεις μήνες το κλείσιμο των 158 εκ των καταστημάτων που προορίζονταν για άμεσο «λουκέτο» και να προχωρήσει τελικά με τη σφράγιση μόνο των 46, τα οποία, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, ήρθε ως αποτέλεσμα της γενικευμένης κατακραυγής από την τοπική κοινωνία, την αντιπολίτευση, μέχρι και από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Ωστόσο, η ουσία δεν αλλάζει – όπως και η προδιαγεγραμμένη μοίρα των υπόλοιπων 158 υποκαταστημάτων μετά την παρέλευση του τριμήνου. Με τη βιωσιμότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων να εξακολουθεί να δοκιμάζεται και τις τελικές αποφάσεις να έχουν ορισθεί να ληφθούν στο πέρας της προαναφερθείσας προθεσμίας, τα υποκαταστήματα της περιφέρειας παραμένουν στη μηχανική υποστήριξη, με τη διοίκηση να είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την πρίζα…

Στο τέλος, αυτό που θα μείνει είναι οι χαμένες θέσεις εργασίας (από τα καταστήματα που θα κλείσουν ή θα συνεχίσουν να υποστελεχώνονται) και οι επιβαρυμένοι κάτοικοι (αγρότες, συνταξιούχοι κ.ά.), που θα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν στα χωριά τους, στον βωμό πάντα της μείωσης του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών, στην οποία ολοφάνερα αποσκοπούν τέτοιες κινήσεις.

Ύπαιθρος χωρίς αγροτικό τομέα δεν υφίσταται. Όπως και, αντίστοιχα, δεν υφίσταται αγροτικός τομέας χωρίς μια ύπαιθρο βιώσιμη και κατοικήσιμη, που να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους. Οι κτηνοτρόφοι κατηγορούν την πολιτεία ότι με τη διαχείριση της κρίσης της ευλογιάς βάζει «ταφόπλακα» στον κλάδο τους. Μήπως, όμως, στον δρόμο που βαδίζουν τα πράγματα, η «ταφόπλακα» αυτή αφορά συνολικά την ελληνική ύπαιθρο;