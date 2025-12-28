Η ρομποτική συγκομιδή φράουλας πλησιάζει στην εμπορική πραγματικότητα

Η συγκομιδή φράουλας είναι από τις πιο απαιτητικές και δαπανηρές εργασίες σε ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα. Με την καλλιέργεια να απαιτεί χειρωνακτική εργασία υψηλής ακρίβειας, οι παραγωγοί σε μεγάλες περιοχές όπως η Καλιφόρνια αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις: Έλλειψη εργατικών χεριών, αυξανόμενο κόστος και σημαντικές απώλειες παραγωγής. Σε αυτό το περιβάλλον, η υπόσχεση της αυτοματοποίησης δεν είναι απλώς τεχνολογική καινοτομία, αλλά αναγκαιότητα.

Σε αυτήν τη μεταβατική στιγμή, η νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας DailyRobotics βρίσκεται ένα βήμα πριν από το εμπορικό λανσάρισμα μιας νέας γενιάς ρομποτικών συλλεκτών φράουλας. Η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει τον ρομποτικό συλλέκτη Q2 στην Καλιφόρνια τον Απρίλιο, σηματοδοτώντας πιθανώς ένα σημείο καμπής για την αυτοματοποιημένη συγκομιδή σε ανοιχτά χωράφια.

Η τεχνολογία πίσω από τον συλλέκτη Q2

Ο Q2 είναι κατασκευασμένος για καλλιέργειες φράουλας σε χωράφι και διαθέτει δύο ρομποτικούς βραχίονες με μαλακές λαβές, σχεδιασμένους ώστε να χειρίζονται τα προϊόντα με την ίδια ευαισθησία που θα είχε ένας έμπειρος εργάτης γης. Κάθε φράουλα φωτογραφίζεται και αναλύεται με βάση το μέγεθος, τα επιφανειακά ελαττώματα, την ωριμότητα χρώματος και την πιθανή υπερωρίμανση. Το γεγονός ότι η διαλογή γίνεται στο χωράφι αποτελεί μεγάλη καινοτομία, καθώς μειώνει τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας.

Σήμερα, ο Q2 επιτυγχάνει περίπου 30 κιλά καρπού ανά ώρα, ενώ οι δημιουργοί του εκτιμούν ότι με βελτιώσεις λογισμικού και λειτουργίας μπορεί να φτάσει τα 50 κιλά/ώρα. Επιπλέον, ένας μόνο χειριστής μπορεί να επιβλέπει έως οκτώ μονάδες, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας.

Ένα δυναμικό σύστημα που «βλέπει» μέσα στα φυτά

Η τεχνολογία «αντίληψης» της εταιρείας επιτρέπει στους βραχίονες να «ψάχνουν» κάτω από το φύλλωμα με τη βοήθεια ενσωματωμένης κάμερας. Το σύστημα προσαρμόζεται σε φωτισμό, σκιάσεις και διαφορετικές ποικιλίες, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για ανοιχτές καλλιέργειες, όπου οι συνθήκες αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό.

Το γεγονός ότι η DailyRobotics στοχεύει ευθέως σε ανοιχτά χωράφια τη διαφοροποιεί από πολλές άλλες εταιρείες, που αναπτύσσουν λύσεις κυρίως για θερμοκήπια.

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Η startup εξετάζει ένα υβριδικό μοντέλο είτε απευθείας πώληση μηχανών, είτε ένα μοντέλο robotics-as-a-service (σ.σ. ρομπότ ως υπηρεσία), όπου ο παραγωγός πληρώνει για εργασία ανά κιλό ή ανά στρέμμα. Η δεύτερη επιλογή μπορεί να είναι πιο ελκυστική για παραγωγούς που δεν θέλουν το αρχικό υψηλό κόστος επένδυσης.