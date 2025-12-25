Ολλανδία: Αναγεννητικά καλλιεργημένα κρεμμύδια διαθέσιμα στην αγορά

Η Αναγεννητική Γεωργία περνά σταδιακά από το επίπεδο της καινοτόμου πρακτικής σε αυτό της στρατηγικής επιλογής για ολόκληρες αγροδιατροφικές αλυσίδες. Στον τομέα του κρεμμυδιού, μια ολλανδική εταιρεία καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας κρεμμυδιών με έντονη παρουσία στη Βόρεια Ευρώπη και σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Wiskerke Onions ανοίγει τον δρόμο, ανακοινώνοντας ότι από τη σεζόν του 2026 τα πρώτα αναγεννητικά καλλιεργημένα κρεμμύδια θα είναι διαθέσιμα σε αγοραστές εντός και εκτός Ολλανδίας.

Η εταιρεία παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο αναγεννητικής καλλιέργειας ειδικά σχεδιασμένο για παραγωγούς κρεμμυδιού. Πρόκειται για μια δομημένη και πρακτική προσέγγιση, όπως τονίζει η εταιρεία, που απαντά στις αυξανόμενες απαιτήσεις βιωσιμότητας από λιανεμπόρους, αγοραστές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τοπικές αρχές. Ταυτόχρονα, δίνει στους αγρότες ένα σαφές μονοπάτι μετάβασης, χωρίς να απαιτεί ριζικές και απότομες αλλαγές που θα έθεταν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Στον πυρήνα του πλαισίου βρίσκεται η Αναγεννητική Γεωργία, μια προσέγγιση που εστιάζει στην αποκατάσταση και ενίσχυση της υγείας του εδάφους. Η ελάχιστη κατεργασία, η σωστή αμειψισπορά και η χρήση φυτών εδαφοκάλυψης και χλωρής λίπανσης συμβάλλουν στη βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους. Στόχος είναι οι καλλιέργειες να γίνουν πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες και έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και σε ασθένειες και εχθρούς. Μακροπρόθεσμα, η προσέγγιση αυτή μεταφράζεται σε πιο σταθερές αποδόσεις και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των αγροτικών συστημάτων.

Πρακτικά εργαλεία

Η Wiskerke Onions δεν περιορίζεται στον ρόλο του αγοραστή ή του μεταποιητή. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ παραγωγών και αγοράς, προσφέροντας τεχνογνωσία, εξατομικευμένη καλλιεργητική καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία για την εφαρμογή των αναγεννητικών πρακτικών στο χωράφι. Η εταιρεία διαθέτει μία από τις πιο βιώσιμες μονάδες επεξεργασίας στον κλάδο, αξιοποιώντας υπολειμματική θερμότητα για την ξήρανση των κρεμμυδιών και τη θέρμανση των εγκαταστάσεων, επενδύοντας σε φωτοβολταϊκά συστήματα και εφαρμόζοντας ηλεκτροκίνηση στα εσωτερικά logistics. Με το νέο πλαίσιο, η βιωσιμότητα επεκτείνεται, πλέον, και στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υγεία του εδάφους και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η ενίσχυση της εδαφικής ζωής, η αύξηση της οργανικής ουσίας, η καλύτερη διαχείριση του νερού –μεταξύ άλλων μέσω της υδρολίπανσης– και η αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών αποτελούν βασικούς άξονες του μοντέλου. Παράλληλα, προβλέπεται ένα διαφανές σύστημα ανταμοιβής, που αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία τόσο για τον παραγωγό όσο και για ολόκληρη την αλυσίδα.