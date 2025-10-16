Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης εντυπωσίασε στην Anuga 2025

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση Anuga 2025, μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας.

Στο περίπτερο της εταιρείας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν το αυθεντικό τσάι tuvunu, καθώς και τη νέα καινοτόμα πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των αναψυκτικών: το ανθρακούχο νερό tuvunu λεμόνι & yuzu.

Η νέα γεύση, με έντονα δροσερό χαρακτήρα και φυσικά αρώματα λεμονιού και εξωτικού yuzu, ξεχώρισε για την ισορροπημένη της γεύση και την αυθεντικότητα των συστατικών της, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από επαγγελματίες του χώρου και επισκέπτες της έκθεσης.

Η παρουσία της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης στην Anuga αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με διεθνείς διανομείς, αλλά και την παρουσίαση της φιλοσοφίας ποιότητας και καινοτομίας που διέπει τα προϊόντα tuvunu.

Ο κ. Σταύρος Λαδογιάννης, Export Sales Manager της εταιρείας δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη φετινή μας παρουσία στην Anuga. Το ενδιαφέρον που έδειξαν οι επισκέπτες για το tuvunu και τη νέα μας γεύση λεμόνι & yuzu, επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά φυσικά προϊόντα μπορούν να σταθούν με επιτυχία στη διεθνή αγορά, προσφέροντας ποιότητα, γεύση και αυθεντικότητα.»

Με τη συμμετοχή της στην Anuga, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να αναδεικνύει το ελληνικό φυσικό προϊόν και να επενδύει στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη.