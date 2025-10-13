Ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ στην ANUGA 2025: Η Ήπειρος που γεύτηκε ο κόσμος

Από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ βρέθηκε στην Κολωνία, στη διεθνή έκθεση τροφίμων ANUGA 2025, μεταφέροντας στην καρδιά της Ευρώπης το μεράκι, την παράδοση και την ποιότητα της Ηπείρου.

Στο περίπτερο της ΠΙΝΔΟΣ, οι επισκέπτες δεν γεύτηκαν απλώς προϊόντα· έζησαν μια εμπειρία γεμάτη αυθεντικότητα. Από το κοτόπουλο Ελεύθερης Βοσκής, με τη μοναδική ορεινή του γεύση και την υψηλή διατροφική του αξία, έως τα έτοιμα ψημένα προϊόντα χωρίς συντηρητικά και με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη — μια γρήγορη, αλλά θρεπτική πρόταση για το σύγχρονο τραπέζι.

Η φετινή παρουσία ξεχώρισε και για τα νέα μαριναρισμένα προϊόντα, σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες των διεθνών αγορών, καθώς και για τον γύρο κοτόπουλου ΠΙΝΔΟΣ, που παράγεται καθημερινά από 100% φρέσκα κοτόπουλα του Συνεταιρισμού, προσφέροντας την αυθεντική ελληνική γεύση σε εύχρηστη μορφή.

Η παραδοσιακή κοτόπιτα ΠΙΝΔΟΣ, με χειροποίητο φύλλο και γέμιση από κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής, αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αναφοράς, συνδέοντας τη γαστρονομική παράδοση της Ηπείρου με το διεθνές κοινό της έκθεσης.

Η συμμετοχή στην ANUGA 2025 υπήρξε μια γιορτή της γεύσης, εκεί όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία και οι αξίες ενός Συνεταιρισμού μετατρέπονται σε πρεσβευτές της Ελλάδας στον κόσμο. Μέσα από τη συμμετοχή της, η ΠΙΝΔΟΣ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει νέα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της υγιεινής διατροφής και της βιωσιμότητας, ενώ ανέδειξε τη σταθερά υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο της παραγωγής της.

Η εξαγωγική στρατηγική της ΠΙΝΔΟΣ επικεντρώνεται στο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής και στον κοτόπουλο γύρο, αλλά και στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως τα μαριναρισμένα και έτοιμα ψημένα, τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 10% των συνολικών πωλήσεων, με παρουσία σε αγορές όπως τα Βαλκάνια, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κύπρος και η Ρουμανία, με σταθερή στρατηγική διεύρυνσης τα επόμενα χρόνια.

Η γερμανική αγορά, ώριμη και απαιτητική, αποτελεί έναν κομβικό προορισμό για τον Συνεταιρισμό, καθώς οι καταναλωτές της δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη διατροφική αξία. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της ελληνικής κοινότητας ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και τη ζήτηση για αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης. Η συμμετοχή στη διεθνή έκθεση ANUGA, με τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών να υπολογίζεται στις 200.000, αποτελεί σίγουρα πρόκληση για τον Συνεταιρισμό, τόσο για τη διατήρηση των επαφών με υφιστάμενους συνεργάτες όσο και για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του.

Κάθε διεθνής παρουσία της ΠΙΝΔΟΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ταξιδεύει τις αυθεντικές γεύσεις κοτόπουλου της Ελλάδας πέρα από τα σύνορα, να ανοίγει δρόμους για νέες συνεργασίες και να αναδεικνύει την Ήπειρο ως σημείο αναφοράς στη διεθνή γαστρονομική σκηνή.