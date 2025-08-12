IncoFruit Hellas: «Υπονόμευση της φήμης των ελληνικών ακτινιδίων» από εξαγωγές ανώριμων καρπών

Σοβαρές καταγγελίες για πρόωρη συγκομιδή και εξαγωγή ανώριμων ακτινιδίων φέρνει στο φως η IncoFruit Hellas, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την εικόνα και τις εξαγωγικές προοπτικές του ελληνικού προϊόντος.

Σύμφωνα με την οργάνωση, «κάποιοι έμποροι» έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκομιδή και διακίνηση ακτινιδίων ποικιλίας Τσεχελίδης σε δύο παραγωγικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο οι καρποί δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια ωρίμανσης και εμπορικής ποιότητας, όπως ορίζονται από την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η IncoFruit χαρακτηρίζει αυτή την πρακτική «πράξη ανευθυνότητας», που «υπονομεύει» την προσπάθεια προώθησης των ελληνικών ακτινιδίων στις διεθνείς αγορές. Την εμπορική περίοδο 2024/25, οι εξαγωγές του προϊόντος έσπασαν νέο ρεκόρ αξίας, φτάνοντας τα 340 εκατ. ευρώ και κατατάσσοντας το ακτινίδιο στην πρώτη θέση των εξαγόμενων νωπών οπωροκηπευτικών της χώρας.

Ωστόσο, η συγκομιδή καρπών πριν φτάσουν τους ελάχιστους δείκτες ωρίμανσης —6,2° Brix και 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία—, μπορεί, σύμφωνα με την οργάνωση, να οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης από τους διεθνείς πελάτες και να πλήξει την ελληνική οικονομία.

Η IncoFruit ζητά:

Άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για έλεγχο των φορτίων ακτινιδίων που προορίζονται για εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και φυτουγειονομικών πιστοποιητικών.

Διερεύνηση των παραγωγών-προμηθευτών, ώστε να διαπιστωθεί αν οι αναγραφόμενες ποικιλίες στα πιστοποιητικά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Έλεγχο των αναλύσεων των φορτίων ως προς τα όρια σακχάρων και ξηράς ουσίας.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για να προστατευθεί η φήμη των ελληνικών ακτινιδίων και να μην χαθούν πολύτιμες αγορές για τον αγροτικό τομέα της χώρας.