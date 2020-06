INTERAMERICAN: «Kλιματική κρίση, η μεγαλύτερη συστημική απειλή για το μέλλον»

Ως ανεξέλεγκτη πηγή κινδύνων πολλαπλής κρίσης με ανυπολόγιστες συνέπειες, που θα περιλαμβάνει και την υγειονομική κρίση, χαρακτηρίζει η INTERAMERICAN την κλιματική αλλαγή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Η τραγική σε ανθρώπινες απώλειες εμπειρία της υγειονομικής κρίσης έφερε στην επιφάνεια τους κινδύνους για την υγεία που επιφυλάσσει η κλιματική αλλαγή.

Είναι πρόσφατη η ανοικτή επιστολή που απηύθυναν στους ηγέτες της G20 περισσότεροι από 200 οργανισμοί, οι οποίοι εκπροσωπούν περί τα 40 εκατ. εργαζομένους στον τομέα της υγείας, απαιτώντας μέτρα και μεταρρυθμίσεις στις επιλογές και τη διαχείριση των πηγών ενέργειας – μετάβαση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων στις ανανεώσιμες πηγές, για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, τονίζουν πως η κλιματική αλλαγή συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα σε 7 εκατ. θανάτους ετησίως, ενώ μπορεί να φέρει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με νέες ασθένειες μελλοντικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τη θνησιμότητα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, προκαλεί μεγαλύτερη συχνότητα επιδημιών και πλήττει την υγεία, εξ αιτίας και της μετακίνησης πληθυσμών. Μολύνσεις, υποσιτισμός και θερμική καταπόνηση βρίσκονται στην πρώτη σειρά των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ως μέλος του United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI) από το 2006 και ιδρυτικό μέλος της Διακήρυξης των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης (Principles for Sustainable Insurance) του 2012, η INTERAMERICAN συντάσσεται με τις σημαντικές, διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η εταιρεία, που είναι μέλος και του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του Ο.Η.Ε. από το 2008 έχοντας υιοθετήσει τις αρχές του για το περιβάλλον, καθώς επίσης ιδρυτικό μέλος από φέτος του τοπικού Global Compact Network Hellas, προσυπέγραψε πέρυσι και τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία «A New Deal for Europe», που έχει αναληφθεί πανευρωπαϊκά από Διευθύνοντες Συμβούλους του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος της Ευρώπης, με βασικό άξονα δράσης την πράσινη ανάπτυξη. Επίσης, κατά το 2019 δήλωσε τη συμμετοχή της και στην πρωτοβουλία του UNEPFI για την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που περιλαμβάνουν και πλήθος τοποθεσιών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Παρ’ ότι ως οργανισμός χρηματοασφαλιστικών υπηρεσιών η INTERAMERICAN έχει ήπια επίδραση στο περιβάλλον, όπως φαίνεται και στην ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων που απασχολούν τους stakeholders, η εταιρεία αναγνωρίζει, αξιολογεί και αναλαμβάνει στο μεγάλο ζήτημα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής την περιβαλλοντική ευθύνη που της αναλογεί έναντι της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς και ασφαλιστικά την ευθύνη για τη διασφάλιση της περιουσίας των πελατών της. Η INTERAMERICAN, σε συνεργασία με τον μητρικό οργανισμό ACHMEA, βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής και ποσοτικοποίησης των πολύπλευρων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που έως σήμερα για όλη την ασφαλιστική κοινότητα βασίζεται σε προσεγγίσεις κατ’ εκτίμηση.

Έχοντας ενσωματώσει και περιβαλλοντικές παραμέτρους στον σχεδιασμό της Βιώσιμης Ανάπτυξής της, σύμφωνα με την τάση που επικρατεί και για τα stress tests των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διενεργεί η EIOPA, η εταιρεία αποβλέπει στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος κινδύνων και επενδυτικών ευκαιριών και μέσα από τον τομέα του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η σχετικά πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία («European Green Deal») που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δεκέμβριος 2019), κατευθύνει την επιχειρηματική κοινότητα και ειδικότερα την ασφαλιστική βιομηχανία, που αποτελεί παγκοσμίως τον μεγαλύτερο επενδυτή, προς μια πορεία με πολιτικές από τη μείωση των ρύπων μέχρι τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής. Στόχος είναι η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Πρακτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Μη Χρηματοικονομικών Πληροφοριών για το 2019, που η INTERAMERICAN υποβάλλει στο ΓΕΜΗ για τρίτη διαδοχικά χρονιά -κατ΄ακολουθία του νόμου 4403/2016 και παράλληλα με την έκδοση Έκθεσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από το 2008- η εταιρεία έχει αναπτύξει πρωτοποριακά για την ελληνική ασφαλιστική αγορά δύο πράσινες προϊοντικές γραμμές. Με τη «Green Line» ασφαλίζει την αστική ευθύνη ρύπανσης και με την «Energy Line», τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την κάλυψη επενδύσεων σε Α.Π.Ε., η INTERAMERICAN είχε κατά το 2019 συνολικά 2.925 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε ισχύ 450,54 MWp και σε ασφαλιζόμενες αξίες 867,1 εκατ. ευρώ. Η ασφαλιζόμενη ισχύς, που ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε Α.Π.Ε., ουσιαστικά αποτρέπει την έκλυση περισσοτέρων από 470 t διοξειδίου του άνθρακα.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, επίσης, παρακολουθεί και διαχειρίζεται με συνεχή μείωση της άμεσης και έμμεσης εκπομπής ρύπων την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με πιστοποιημένες κατά ISO50001 συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας τις υποδομές, εγκαταστάσεις και οχήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι εξοικονομήθηκε ενέργεια της τάξεως του 22,61% μέσω της μεγιστοποίησης απόδοσης της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σε αυτό, συνέβαλε η εγκατάσταση έξυπνης πλατφόρμας «internet of Things», στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού. Ακόμη, η INTERAMERICAN διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα και οδηγεί σε αποστείρωση και αποτέφρωση τα απόβλητα της ιδιόκτητης κλινικής (Αθηναϊκή Mediclinic), τα οποία πέρυσι ανήλθαν σε 32 t, καθώς επίσης και τα απόβλητα του ιδιόκτητου συνεργείου αυτοκινήτων CarPoint.

«Είμαστε διαχειριστές κινδύνων και συνεπώς, στρατηγικά ευθυγραμμισμένοι με την υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης -των Sustainable Development Goals του Παγκόσμιου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών-, που αποτελούν έναν κοινό οδηγό για μια πορεία και συμβολή όλων των δυνάμεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς ένα βιώσιμο μέλλον. Στον οργανισμό μας, θέλουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα και η μέριμνα για το περιβάλλον είναι κομβική σε αυτή την αποστολή μας. Ειδικότερα, ο Στόχος 13 για την κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, που πέρα από τις ασφαλιστικές πρωτοβουλίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, εκφράζεται και στην περιβαλλοντική κουλτούρα της εταιρείας για βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Ως παράδειγμα, να αναφέρω τη μετακίνηση και την ενθάρρυνση λιγότερης χρήσης των οχημάτων, αλλά και την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN.

«Το αποτέλεσμα της περιόδου των περιοριστικών μέτρων, λόγω της πανδημίας, που ανέδειξε και το σημαντικά θετικό γεγονός της ανακούφισης του φυσικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, φανερώνει ότι με συνείδηση και βούληση για την τήρηση μέτρων μπορούμε να έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον και να συγκρατήσουμε κατά το δυνατόν την κλιματική αλλαγή» επισημαίνει, εξάλλου, ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας της εταιρείας.