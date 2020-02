Οι ΗΠΑ αποχαιρετούν τα διάσημα τυριά του εξωτερικού

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για νέους δασμούς κατά της Ευρώπης, τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ επενδύουν σε ένα «πατριωτικό» παιχνίδι τακτικής, προετοιμάζοντας τους Αμερικανούς παραγωγούς και καταναλωτές για ένα «αύριο» με λιγότερες εισαγωγές ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων και περισσότερες εγχώριες εναλλακτικές.

Σε αυτήν τη συζήτηση εξέχουσα θέση έχουν τα τυροκομικά προϊόντα, μεταξύ αυτών και η ελληνική φέτα, στα οποία έχει μπει ήδη «καπέλο» 25% από τον περασμένο Οκτώβριο, με τους Αμερικανούς να επιχειρούν να στρέψουν το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού σε υποκατάστατα και απομιμήσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί από στιγμή σε στιγμή να ανακοινώσει νέους δασμούς δισεκατομμυρίων για ευρωπαϊκά τυριά, ζυμαρικά, ελιές, κρασί και άλλα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί παραγωγοί έχουν μια νέα ευκαιρία να υπερασπιστούν τις αρετές των εγχώριων εναλλακτικών επιλογών», επισημαίνεται σε στοχευμένο άρθρο του The Counter (πρώην The New Food Economy).

Για τους Αμερικανούς εισαγωγείς και διανομείς, όπως η εταιρεία Ambriola, που εδώ και αρκετά χρόνια ανήκει στον μεγάλο ιταλικό τυροκομικό όμιλο Auricchio, ένα ενδεχόμενο μπαράζ τιμωρητικών δασμών στα ευρωπαϊκά τυριά θα επέτεινε φαινομενικά την ήδη υπάρχουσα αβεβαιότητα, καθιστώντας ακόμη πιο απαγορευτική την εισαγωγή και τη διάθεσή τους στην αμερικανική αγορά, σε απλησίαστες πλέον τιμές.

Όπως, όμως, προβλέπει ο πρόεδρος της Ambriola, Phil Marfuggi, ενδεχόμενη επιβολή δασμών 100% που θα σημάνει αυτομάτως τον διπλασιασμό της τιμής τυριών όπως η ιταλική παρμεζάνα, θα ανοίξει τον δρόμο για εναλλακτικές όπως η αμερικανική «παρμεζάνα», ώστε η τελευταία να γίνει πιο άμεσα διαθέσιμη στα σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ. «Η τιμή της θα μπορούσε να αυξηθεί από τα 5 στα 7 δολάρια ανά λίβρα, αλλά ακόμη κι έτσι θα ήταν πιο προσιτή εναλλακτική λύση από την εισαγόμενη παρμεζάνα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ένα παραπλήσια δυσοίωνο σενάριο έχει πλάσει ο Marfuggi και για την ελληνική φέτα, αφού αναμένει αλματώδη άνοδο της παραγωγής αμερικανικών τυριών τύπου φέτας, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι απομιμήσεις θα πλημμυρίσουν τα αμερικανικά καταστήματα λιανικής, με μόνη κερδισμένη την αμερικανική γαλακτοπαραγωγή.

«Για κάθε δολάριο που θα ανεβαίνουν οι δασμοί, περισσότερα αμερικανικά καταστήματα και καταναλωτές θα ωθούνται στο ψεύτικο προσούτο και στην ψεύτικη παρμεζάνα ως φθηνά υποκατάστατα», προειδοποιεί ο Riccardo Longo, ιδιοκτήτης ιταλικού εστιατορίου Gran Caffè L’Aquila στο κέντρο της Φιλαδέλφεια.