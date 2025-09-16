Κ. Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής θα διερευνηθούν τα πάντα»

Η κυβέρνηση δεν έμεινε απαθής ούτε τα προηγούμενα χρόνια ούτε σήμερα, αλλά προχώρησε σε σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μega, Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα, όχι μόνο ελληνικό, και είναι αποτέλεσμα των διαταραχών που προκλήθηκαν στις διεθνείς αγορές από την κρίση του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τους ελέγχους στην αγορά και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, τις έκτακτες εισφορές στις ενεργειακές επιχειρήσεις και τις παρεμβάσεις για τις προμήθειες στις τράπεζες, σειρά επιδομάτων που καταβλήθηκαν πριν και μετά τις εκλογές του 2023, τις αυξήσεις στους μισθούς, τόσο στον κατώτατο όσο και γενικά, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. «Ενδεικτικά φέτος με τη μείωση των λιμενικών τελών συγκρατήθηκαν ή και μειώθηκαν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ η παρέμβαση της κυβέρνησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε μείωση των τιμών λιανικής του ρεύματος για το Σεπτέμβριο», τόνισε και πρόσθεσε:

«Και τα μέτρα της ΔΕΘ είναι μία απάντηση στην ακρίβεια. Μία οικογένεια με τρία παιδιά έχει κέρδος 1.650 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή παραπάνω από έναν μισθό. Αντίστοιχα ισχύουν για τους νέους που δεν φορολογούνται, για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και το επίδομα 250 ευρώ που θα καταβληθεί από φέτος στο 60% των συνταξιούχων και είναι μόνιμο μέτρο».

Επανέλαβε, δε, ότι η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της μείωσης των άμεσων φόρων για να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών προκειμένου τα χρήματα να πάνε κατευθείαν στην τσέπη τους. «Αντίθετα με τη μείωση του ΦΠΑ, το αν θα υπήρχε όφελος για τον πολίτη εξαρτάται από τις ενδιάμεσες επιχειρήσεις. Έχει εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και στην Ελλάδα στο παρελθόν και πρόσφατα στην Ισπανία και την Πορτογαλία όπου το πήραν πίσω γιατί δεν πέτυχε», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να ισχυριστώ ότι η Ελλάδα έχει γίνει παραδεισένιο τοπίο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν οικογένειες που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένος να δεχτώ ότι η Ελλάδα έχει γίνει δήθεν Αφρική και πηγαίνουμε με την όπισθεν. Κάποιος που ήταν άνεργος το 2015-2019 και σήμερα έχει βρει δουλειά, πότε περνούσε καλύτερα; Ως άνεργος επί ΣΥΡΙΖΑ ή εργαζόμενος επί Νέας Δημοκρατίας;» διερωτήθηκε.

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής θα διερευνηθούν τα πάντα. «Καλό είναι η δημόσια συζήτηση να στραφεί στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Πρόστιμα υπήρξαν και μάλιστα πολύ μεγάλα και τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπήρχε μια εσφαλμένη διακομματική αντίληψη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εμείς δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα, στην εξεταστική ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία», υπογράμμισε.

«Έχουν γίνε πολλά βήματα μπροστά στη χώρα. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να γίνουν περισσότερα, εγώ λέω ότι μπορούν, και αν υπάρχουν δυνάμεις με έναν λογικό και αξιόπιστο τρόπο να κάνουν αυτά τα βήματα. Αυτό δεν είναι θέμα προθέσεως, είναι θέμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ