Βουλή: Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ποιοι βουλευτές συμμετέχουν

Συνολικά 31 βουλευτές θα μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από την απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, που αναρτήθηκε στον ιστότoπο του κοινοβουλίου.

Η εξεταστική έχει αναλάβει «τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Οι βουλευτές ορίστηκαν με βάση τις επιστολές των Κοινοβουλευτικών Ομάδων στις οποίες ανήκουν. Ο ανεξάρτητος βουλευτής που θα μετέχει στην εξεταστική αναδείχθηκε με κλήρωση, μεταξύ των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να μετάσχουν.

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» θα μετέχουν οι βουλευτές:

1. Ακτύπης Διονύσιος

2. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα

3. Βλαχάκος Νικόλαος

4. Βρεττάκος Γεώργιος

5. Γκολιδάκης Διαμαντής

6. Δεληκάρη Αγγελική

7. Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

8. Καππάτος Παναγής

9. Κουλκουδίνας Σπυρίδων

10. Λαζαρίδης Μακάριος

11. Λιάκος Ευάγγελος

12. Λιβανός Μιχαήλ

13. Λυτρίβη Ιωάννα

14. Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Συρεγγέλα Μαρία

17. Φόρτωμας Φίλιππος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»:

18. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

19. Λιακούλη Ευαγγελία

20. Μουλκιώτης Γεώργιος

21. Πουλάς Ανδρέας

Από την Κ.Ο. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»:

22. Κόκκαλης Βασίλειος

23. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

24. Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΛΑΔΑΣ»:

25. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

26. Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»:

27. Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»:

28. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»:

29. Βρεττός Νικόλαος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»:

30. Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές:

31. Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος