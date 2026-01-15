K. Μακεδονία: Το πρώτο αστικό βρώσιμο δάσος της Ελλάδας – Ένας ζωντανός πνεύμονας στη Νεάπολη

Στην περιοχή Στρεμπενιώτη, σε μια πυκνοδομημένη γειτονιά της Νεάπολης, εκεί όπου για χρόνια υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, αναπτύσσεται σήμερα ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που αλλάζει τα δεδομένα της αστικής γεωργίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο βρώσιμο δάσος της χώρας, το οποίο μετέτρεψε έναν άγονο χώρο σε έναν ζωντανό πνεύμονα τροφής, μάθησης και συλλογικής δράσης.

Η δημιουργία του αποτελεί πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης–Συκεών, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Mamagaia και τον κοινωνικό συνεταιρισμό cob.gr. Όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πεύκων / Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Πάρη Γενίτσαρη, «θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο και καταλήξαμε στο οικόπεδο αυτό, περίπου ενός στρέμματος, τον οποίο θα μετατρέπαμε σε ένα κοινοτικό αλσύλλιο, με σκοπό να αποτελέσει σημείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας».

Στη μικρή αλλά πολύτιμη αυτή «νησίδα» πρασίνου φυτεύτηκαν περισσότερα από 750 δέντρα και φυτά, από κερασιές, καστανιές και μηλιές έως γκότζι μπέρι, ιπποφαές και λαγοστάφυλο. «Η ποικιλία των ειδών δεν επιλέχθηκε τυχαία. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου οικοσυστήματος που θα παράγει τροφή, θα ενισχύει τη βιοποικιλότητα και θα λειτουργεί ως φυσικό καταφύγιο μέσα στον αστικό ιστό», σημειώνει η κα Γενίτσαρη.

Το βρώσιμο δάσος σχεδιάστηκε ως ένας ανοιχτός, συμμετοχικός και εκπαιδευτικός χώρος. Η σχολική κοινότητα, με πρωταγωνιστή το 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης, καθώς και κάτοικοι και εθελοντές, συμμετείχαν ενεργά στη φύτευση και τη συντήρηση. Παράλληλα, μέρος της συγκομιδής αξιοποιείται για κοινωνικές δομές. «Οι πολίτες συμμετέχουν καθοριστικά από τη δενδροφύτευση έως τη συλλογή των καρπών. Όταν η συγκομιδή είναι πλούσια, όπως πέρσι, διαθέσαμε τα σέσκουλα στα μαγειρεία των παιδικών σταθμών», τονίζει η αντιδήμαρχος.

Ενάμιση χρόνο μετά, το Βρώσιμο Δάσος της Νεάπολης λειτουργεί ως ανοιχτό σχολείο περιβαλλοντικής παιδείας. Όπως αναφέρει ο διευθυντής της Mamagaia, Περικλής Χατζηνάκος, «ο χώρος θέλουμε να λειτουργεί ως κέντρο βιωματικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά συχνά δεν γνωρίζουν από πού έρχονται οι ντομάτες». Και καταλήγει: «Υπολογίζουμε ότι 3.500 παιδιά θα συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις, πιάνοντας το χώμα, μυρίζοντας και γευόμενα, με άμεσα και ουσιαστικά οφέλη».