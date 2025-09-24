Κ. Τσιάρας στον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας: «Να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση πριν από κάθε απόφαση για ενδεχόμενη εμβολιαστική εκστρατεία»

Η πορεία της ζωονόσου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βάρχελι στις Βρυξέλλες.

Ο Επίτροπος έθεσε το ενδεχόμενο εμβολιαστικής εκστρατείας, με τον κ. Τσιάρα από την πλευρά του να ζητάει να υπάρξει πλήρης και αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση ώστε να διαφυλαχθεί τόσο η υγειονομική ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου όσο και το εξαγωγικό καθεστώς της χώρας.

Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συζήτηση διεξήχθη σε ειλικρινές κλίμα, με αμοιβαίο προβληματισμό για την πορεία της νόσου, ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ