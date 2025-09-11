Τσιάρας για πληρωμές: «Υποθέτω ίσως και νωρίτερα» από τέλος Σεπτεμβρίου για τα παλιά βιολογικά

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών στη σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε στον ρ/φ του ΣΚΑΙ 100.3 ο ΥΠΑΑΤ Κώστας Τσιάρας μεταξύ άλλων τόνισε ότι έχει ολοκληρωθεί ένας μεγάλος αριθμός ελέγχων και πολύ σύντομα θα ξεκινήσει μια σειρά πληρωμών.

«Αυτό που προκύπτει λόγω των διασταυρωτικών ελέγχων που γίνονται φέτος είναι η καθυστέρηση των πληρωμών. Γιατί για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλους αυτούς του ελεγκτικούς μηχανισμούς αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία που πρώτον δεν υπήρχε στο παρελθόν, δεύτερον φέρνει επιπλέον καθυστερήσεις» είπε ο ΥπΑΑΤ.

Σε ερώτημα του δημοσιογράφου αν θα πάρουν οι αγρότες τα χρήματα στην ώρα τους ο κ. Τσιάρας επανέλαβε: «Έχουμε ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό ελέγχων και εκτιμώ ότι πλέον πολύ σύντομα θα ξεκινήσει μια σειρά πληρωμών που θα δώσει πραγματική ανάσα στους αγρότες».

Σε επόμενη ερώτηση του Α. Πορτοσάλτε «αν οι πληρωμές γίνουν «τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου» ο κ. Τσιάρας απάντησε: «Υποθέτω ίσως και νωρίτερα για τα παλιά βιολογικά, είναι έτοιμα, έχουν γίνει οι έλεγχοι, θα ακολουθήσουν τα νέα βιολογικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου είναι υποχρεωτικό να πληρωθεί η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, οι σπάνιες φυλές» επεσήμανε ο κ. Τσιάρας.