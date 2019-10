Καινοτόμο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ανέπτυξε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., αποτελούμενη από τον Καθηγητή κ. Λάζαρο Ηλιάδη και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Δρ. Κωνσταντίνο Δεμερτζή, ανέπτυξε καινοτόμο Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης με τεχνολογία Spiking Νευρωνικών Δικτύων.

Το λογισμικό ανιχνεύει μεγάλο αριθμό Κυβερνοεπιθέσεων, σε χρόνο που τείνει στο μηδέν. Με βάση το εν λόγω Λογισμικό, αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. από την εταιρεία Hardware Brainchip, το Νευρομορφικό Ολοκληρωμένο Κύκλωμα – NSoC (Neuromorphic System-on-Chip) με την Ελληνική επωνυμία Ακίδα.

Το NSoC Ακίδα, λόγω του λογισμικού που αναπτύχθηκε στο Δ.Π.Θ. αντικαθιστά πολύπλοκες μαθηματικές διεργασίες συνέλιξης, με βιολογικά εμπνευσμένες λειτουργίες νευρώνων. Παράλληλα ενσωματώνει συνελικτικά και συγκεντρωτικά (Convolutional and Pooling) στρώματα και λειτουργεί βάσει συμβάντων. Είναι το πλέον σύγχρονο Νευρομορφικό ολοκληρωμένο κύκλωμα διεθνώς, το οποίο για πρώτη φορά ενσωματώνει 1,2 εκατομμύρια νευρώνες και 10 δισεκατομμύρια συνάψεις. Η δυναμική του Ακίδα μπορεί να γίνει αντιληπτή εάν αναλογιστεί κανείς ότι το αντίπαλον δέος περιλαμβάνει 130.000 τεχνητούς νευρώνες και 130 εκατομμύρια συνάψεις.

Το NSoC Ακίδα έχει αναπτυχθεί από τη BrainChip, μια κορυφαία εταιρεία παγκοσμίου εμβέλειας με έδρα την Καλιφόρνια και Holding στην Μελβούρνη, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη NSoC ικανών να προσεγγίσουν τη βιολογική ανθρώπινη νοημοσύνη, εκτελώντας αντίστοιχες διεργασίες με αυτές του ανθρώπινου εγκεφάλου, αβίαστα και χωρίς ιδιαίτερη κατανάλωση ενέργειας.

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου project, η BrainChip υπέγραψε συμβόλαιο ερευνητικής συνεργασίας και εμπιστευτικότητας με το Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής ΣΕΠΜ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, και χρηματοδότησε μέσω του ΕΛΚΕ το αντίστοιχο έργο.

Το θέμα απέκτησε τεράστια δημοσιότητα στην διεθνή ειδησιογραφία (ΗΠΑ, Ρωσία, Ινδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βρετανία κλπ) και πλήθος μεγάλων διεθνών ιστότοπων όπως το USA Breaking News, το Russia Server News, κ.α. αναφέρονται εκτενώς στην συνεργασία αυτή του εν λόγω Εργαστηρίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με την Brainchip.

Ο κ. Peter Van Der Made CEO της Brainchip δήλωσε: “Working with the exceptional team at the Democritus University of Thrace will serve to increase our expertise and knowledge in the area of Cybersecurity and widen the reach of our low power and low latency Akida™ NSoC device.”